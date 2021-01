Alpen gibt den Blick frei in die Zukunft

Die alte Kegelbahn am „Lindenhof“ ist nur noch ein Schutthaufen. Der Abriss ist der Aufbruch in die neue Zeit am Willy-Brandt-Platz (Foto: Armin Fischer).

alpen In Alpen tut sich etwas: Die alte Kegelbahn am „Lindenhof“ ist abgerissen. Sie macht Platz für die Zufahrt zum geplanten Supermarkt.

Der Blick von der Lindenallee aus auf das alte Feuerwehrgerätehaus ist frei. Dazwischen liegt ein Haufen Schutt. Der kümmerliche Rest, der von den alten Kegelbahn übrig geblieben ist, die einst zum „Lindenhof“ gehört hat und auf der schon seit vielen Jahren keine Kugel mehr auf die Vollen gerollt ist. Der Abriss des verwitterten Gemäuers ist der Aufbruch in die neue Zeit: Hier soll in den nächsten Jahren Alpens Ortskern nicht nur ein neues Gesicht bekommen. Hier soll das Herz so kraftvoll schlagen, dass der schwächelnde Einzelhandelsstandort zu neuem Leben erwacht.

Die abgerissene Kegelbahn schafft genug Raum für die Zu- und Abfahrt beim geplanten Vollsortimenter, der auf dem Willy-Brandt-Platz mit 1800 Quadratmetern Verkaufsfläche zum Kundenmagneten werden und wieder mehr Kaufkraft an den Ort binden soll. Gleichzeitig sollen hier in ambitionierter Architektur, die sich am dörflichen Umfeld orientiert, 36 Wohnungen, aufgelockert in mehreren Gebäuden, entstehen.

Eigentlich hatte die Gemeinde Alpen mit Investor Werner Trestrut aus Wesel (Salia GmbH) vereinbart, ihm das Grundstück Willy-Brandt-Platz „baureif“ zu überlassen. Doch in den nachfolgenden Gesprächen, so Thomas Janßen, Wirtschaftsförderer im Rathaus, sei dann abgesprochen worden, dass der Investor auch die Abbrucharbeiten selbst übernimmt und die Eigenleistung dann mit dem Preis fürs Grundstück verrechnet wird.

Lukrativer Standort

Die nun geschaffene Sichtschneise für die Zufahrt, so Janßen, zeige nicht nur, wie das neue Einzelhandelszentrum künftig verkehrlich erschlossen werden soll – die Gemeinde habe dafür auch schon Grunderwerb getätigt –, sondern versetze Testrut auch in die Lage, seine Pläne für den ehemaligen Getränke-Shop schon möglichst zeitnah umzusetzen. Janßen sprach davon, dass beabsichtigt sei, das Gebäude zu ertüchtigen und zu modernisieren, um es für Einzelhandel wieder zu vermarkten. „Der Standort verspricht mit Blick auf die künftige Entwicklung jedenfalls recht lukrativ zu werden“, so Janßen.

Bis aber die Abrissbirne dem ehemaligen Domizil der Freiwilligen Feuerwehr zusetzen wird, so Janßen, könnten noch ein paar Wochen oder Monate ins Land ziehen. Er gehe von Frühjahr aus. Mindestens. Das sei in der aktuellen Corona-Lage auch gut so. Denn es gebe im Rathaus konkrete Gedankenspiele, das leer stehende Rettungsgebäude vorübergehend als lokales Impfzentrum zu nutzen. „Das wäre zumindest eine Option und eine Überlegung wert“, so Thomas Janßen.

So würde das abgeschriebene Gebäude noch auf den letzten Meter gute Dienste leisten, ehe es dann endgültig Platz macht für die neue Zeit. Der Investor würde mit seinen Plänen dadurch nicht ausgebremst. Denn der kommt hier erst zum Zuge, wenn die planungsrechtlichen Hürden ausgeräumt sind. Noch ist der Willy-Brandt-Platz ausgewiesen als Gemeindebedarfsfläche für die Feuerwehr. Der Rat hat beschlossen, die Fläche zum Sondergebiet für Einzelhandel mit Wohnen zu verwandeln. Und so etwas kann dauern.

Einige Veränderungen

Nach dem Auszug der Feuerwehr aus der Ortsmitte hatte der Rat einen Investoren-Wettbewerb ausgeschrieben. Ziel war es jemanden zu finden, der auf dem Willy-Brandt-Platz einen modernen Vollsortimenter ansiedelt und Wohnungen schafft. Fünf Interessenten zeigten Interesse und stellten ihre Ideen öffentlich vor. Der Zuschlag ging an die Salia GmbH in Wesel. Geplant wird vom Weseler Architekturbüro Eling.

Als klar war, was auf dem Willy-Brand-Platz geschehen soll, konnte man auch Bewegung an der Ecke Lindenallee/Ulrichstraße wahrnehmen, wo die Gaststätte Zur Hoffnung leer stand und auch das Wohn- und Geschäftshaus des Juweliers Wäckers. Der Drogerie-Filialist Rossmann stellte seine Pläne hier einen großen Markt mit Wohnungen zu bauen ebenfalls öffentlich vor. Hier geht’s wohl noch im Januar sichtbar vorwärts. Auf Sicht entsteht im Zentrum starker Kundenmagnet, der Kaufkraft nach Alpen zieht und hier bindet.