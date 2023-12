Peyton Parrish: Das plant der TikTok-Musiker in Oberhausen

Oberhausen. Peyton Parrish zieht es auf Tour. Der Musiker gastiert in wenigen Wochen in Oberhausen. Was die Fans neben Metal- und Wikinger-Sounds erwartet.

Peyton Parrish hat keine Probleme, sich Gehör zu verschaffen. Dem 27 Jahre alten US-Amerikaner aus Washington, D.C. rennen Fans und Follower in den sozialen Netzwerken förmlich die Internet-Bude ein: 4,5 Millionen bei Tiktok, 1,5 Millionen bei Instagram, 1,5 Millionen bei Facebook, 1,1 Millionen bei Youtube. Das wiederum liegt an seiner markanten und durchdringenden Stimme.

Parrish hat sich mit Rock- und Metal-Sounds in Wikinger-Klangatmosphäre einen Namen gemacht. Sein Cover „My Mother told me“ aus der TV-Serie „Vikings“ brachte ihm schnell Aufmerksamkeit. Auch sein neues Album „Soul“ ist in diesen Tagen in Fan-Kreisen das Gesprächsthema Nummer eins.

Peyton Parrish: Tour-Konzert in urbaner Kulisse der Turbinenhalle

Dazu zählt auch, dass der Musiker im kommenden Jahr in Deutschland die Internet-Kanäle gegen Konzerthallen eintauscht. Nach Leipzig (9. Februar 2024) und Stuttgart (10. Februar 2024) gastiert Peyton Parrish in Oberhausen. Am Freitag, 16. Februar 2024, beginnt das Konzert um 20 Uhr in der Turbinenhalle (Im Lipperfeld 23).

Die Hallenwahl ergibt durchaus Sinn. Die kantigen Songs passen bestens in die urbane Kulisse der ehemaligen Industriehalle. Zudem hat der Künstler die große „Turbinenhalle 1“ gebucht, in der immerhin 4000 Fans Platz finden und somit die Grundlage für eine brodelnde Stimmung bietet.

Dabei sind Konzerte von Peyton Parrish hierzulande noch eine Rarität. Beim Metal-Großfestival in Wacken feierte der Musiker in diesem Sommer sozusagen seine Deutschland-Premiere. Danach folgten nur einzelne Shows. Zur Europatour wird Peyton Parrish nach dem Oberhausen-Stopp nur noch in Hamburg (17. Februar 2024) auftreten.

Peyton Parrish: Premiere in Deutschland beim Festival im Wacken

Fans wissen, was sie erwartet. Allein der Song „Valhalla Calling“ mit dem Musikprojekt „Miracle Of Sound“ haben sich schon mehr als 42 Millionen Menschen auf Youtube einverleibt. Ungewöhnliche Coverversionen, wie „Hoist the Colours“ des deutschen Starkomponisten Hans Zimmer aus „Fluch der Karibik“, oder „Be Prepared“ aus dem Disney-Klassiker „Der König der Löwen“, rufen Millionen Fans ab.

Der Vorverkauf für das Oberhausen-Konzert von Peyton Parrish läuft. Die Tickets kosten knapp 53 Euro. Laut Veranstalter besteht dabei freie (Steh-)Platzwahl. Die Turbinenhalle öffnet anderthalb Stunden vor Konzertbeginn - um 18.30 Uhr.

