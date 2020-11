Anfang 2021 sollen alle Groß-Displays in Betrieb sein

Bereits Ende November soll der größte Teil des Verkehrsmanagement-System in Gestalt der LED-Infotafeln „scharf geschaltet“ sein – die besonders wichtige Tafel an der Bottroper Straße in Osterfeld bereits in der kommenden Woche. Die letzten beiden der insgesamt zwölf Tafeln sollen zu Jahresbeginn 2021 in Betrieb sein.

Das Wegweiser-System rund ums Centro ist hier nicht „mitgezählt“. Es ging bereits, noch unvollständig, im Dezember vorigen Jahres an den Start, war mit 2,5 Millionen Euro sogar noch etwas teurer als das digitale Verkehrsmanagement für den „Rest“ der Stadt. Dafür steuert das Centro selbst einen Eigenanteil von 300.00 Euro dazu – sowie die wichtigen Daten aus den Parkhäusern.