Zwei Wochen lang entfallen Züge nach Wesel und Emmerich

Oberhausen. Wegen Bauarbeiten entfallen ab Freitag die Züge zwischen Oberhausen und Emmerich sowie Wesel. Was Pendler jetzt wissen müssen.

Wegen Bauarbeiten der Deutschen Bahn Netz AG wird es ab Freitag, 26. März (21 Uhr) bis Freitag, 9. April (21 Uhr) auf den Strecken zwischen Oberhausen und Wesel sowie zwischen Oberhausen und Emmerich zu erheblichen Einschränkungen kommen.

Aufgrund der Sperrungen in Richtung Emmerich entfallen alle Fahrten der Linie RE 19 Abellio auf dem Abschnitt Oberhausen-Hauptbahnhof bis Arnheim. Die sonst zusätzlich eingesetzten Züge am Morgen und am Nachmittag sind natürlich ebenfalls in diesem Zeitraum auf der gesamten Strecke gestrichen.

RE 19 und RE 49 müssen durch Busse ersetzt werden

Für die Ausfälle wird ein Schienenersatzverkehr (SEV) mit Bussen eingerichtet: Zusätzlich zu einer Lokallinie, die alle normalen Zug-Haltestationen von Oberhausen Hbf bis Emmerich bedient, wird eine Expresslinie mit Zwischenstopp nur in Wesel, Emmerich, Elten und Zevenaar eingerichtet. Die Busse halten in Oberhausen direkt gegenüber dem Industriemuseum Zentrum Altenberg (Westausgang Oberhausen Hbf), in Sterkrade an der Bushaltestelle 7 am Sterkrader Bahnhof und in Holten an der Bushaltestelle Holten Bahnhof an den Bussteigen 1 (Richtung Oberhausen) und 2 (Richtung Emmerich).

Da die Linie RE 19 in diesem Zeitraum zusätzlich von einer Sperrung auf dem Abschnitt Düsseldorf – Leverkusen beeinträchtigt ist, müssen Fahrgäste mit einer Verspätung zwischen Düsseldorf Hbf und Oberhausen Hbf rechnen.

Auf der Zugstrecke Richtung Wesel zeigt sich ein ähnliches Bild. Die Fahrten der RE 49 entfallen, auch hier fahren Busse, die an den gleichen Haltepunkten stoppen werden wie der RE 19. Die Fahrzeiten des SEV zwischen Essen Hbf und Oberhausen Hbf werden angepasst, um Anschlüsse von Bahnen und Bussen ab Oberhausen Hauptbahnhof erreichen zu können. In Oberhausen Hbf besteht in Fahrtrichtung Essen Anschluss an den SEV der Linie RE 19.