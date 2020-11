Coronavirus Zwei weitere Menschen in Oberhausen an Corona verstorben

Oberhausen. In Oberhausen steigt die Zahl der Corona-Todesfälle auf 20. Zwei Patienten sind in einem Krankenhaus einer Nachbarstadt an Covid-19 verstorben.

Die Zahl der Corona-Todesfälle in Oberhausen ist von 18 auf 20 gestiegen (Stand: 11. November 2020). Zwei Patienten sind in einem Krankenhaus in einer Nachbarstadt verstorben, wie die Stadt am Mittwoch mitteilt.

Bei den Opfern handelt es sich um einen 82-jährigen Mann und eine 83-jährige Frau. Beide sind am selben Tag verstorben – „an Covid-19“, wie es in der Meldung der Stadt ausdrücklich heißt.

