Die beiden Fahrzeugführer wurden in ein Krankenhaus gebracht (Symbolbild).

Verkehrsunfall Zwei Schwerverletzte bei Verkehrsunfall in Oberhausen-Lirich

Oberhausen. Zwei Männer sind bei einem Verkehrsunfall in Oberhausen schwer verletzt worden. Beide wurden mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

Zwei Männer sind bei einem Verkehrsunfall in Oberhausen-Lirich am Samstagvormittag, 31. Oktober, gegen 9.30 Uhr schwer verletzt worden. Wie die Polizei berichtet, befuhr ein 44-jähriger Oberhausener mit seinem PKW die Bebelstraße in Richtung Alstaden.

Zur gleichen Zeit fuhr ein 18-jähriger Oberhausener auf der Bebelstraße in Richtung Concordiastraße und beabsichtigte nach links auf die Straße Am Förderturm abzubiegen. Hierbei übersah er den entgegenkommenden PKW und stieß im Kreuzungsbereich mit diesem zusammen. Beide Männer wurden nach Angaben der Polizei schwer verletzt und mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht, wo sie zur stationären Behandlung verblieben. Lebensgefahr besteht aber nicht.

Die Bebelstraße wurde währen der Unfallaufnahme gesperrt

Beide Fahrzeuge mussten aufgrund der starken Beschädigungen abgeschleppt werden, die Sachschadenshöhe wird auf circa 11.000 Euro geschätzt. Für die Dauer der polizeilichen Unfallaufnahme wurde die Bebelstraße gesperrt.

Sie wollen keine Nachrichten aus Oberhausen verpassen? Dann können Sie hier unseren abendlichen Newsletter abonnieren: So abonnieren Sie den kostenlosen Oberhausen-Newsletter.