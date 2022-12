Zwei Kinder bei Unfall in Oberhausen verletzt

Oberhausen. Bei einem Auffahrunfall in Oberhausen wurden zwei Kinder leicht verletzt. Auch eine Radfahrerin kam am Donnerstag zu Schaden.

Bei Unfällen in Oberhausen wurden am Donnerstag mehrere Personen leicht verletzt, darunter zwei Kinder. Bereits am frühen Morgen, gegen 7.50 Uhr, gab es einen Auffahrunfall in Lirich: Ein 38-Jähriger wollte mit seinem Wagen von der Ruhrorter auf die Duisburger Straße fahren. Weil er einen Fußgänger gesehen habe, habe er abrupt bremsen müssen. So seine spätere Aussage bei der Polizei. Eine Autofahrerin hinter ihm konnte offenbar nicht mehr rechtzeitig bremsen und ist auf seinen Wagen aufgefahren. Die beiden Kinder im Wagen der Frau, sechs und sieben Jahre alt, wurden dabei leicht verletzt.

Später am Tag, gegen 17 Uhr, wurde eine 62 Jahre alte Frau in der Innenstadt verletzt. Nach jetzigem Kenntnisstand hat sie den Unfall selbst verursacht: An der Havensteinstraße/Ecke Wilhelm-Weyer-Weg versuchte sie wohl, auf ihr Fahrrad zu steigen, fiel dabei rechts zur Seite. Dabei verletzte sie sich leicht am Bein.

