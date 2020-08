Zwei Diebinnen mit drei Kindern auf Beutezug im Centro

Oberhausen. Zwei Frauen mit drei Kindern und einem Kinderwagen benahmen sich in einem Centro-Modegeschäft verdächtig – und wurden erwischt.

Mit drei Kindern und einem Kinderwagen waren nach Angaben der Oberhausener Polizei zwei Frauen am Montagnachmittag auf Beutezug im Centro unterwegs. Heimlich, aber nicht unbeobachtet, entfernten sie in einem Modegeschäft die Bügel und Etiketten der Kleidung. Diese verstauten sie in einer Tasche im Kinderwagen.

Beim Verlassen des Geschäfts wurden die zwei 31-jährigen Frauen allerdings von einer Ladendetektivin angesprochen, die die beiden beobachtet hatte. Die Polizei war bereits verständigt. Den Polizisten gegenüber äußerten die Frauen, dass sie für sich und ihre Kinder neue Kleidung wollten, jedoch nicht genug Geld hätten. „Der Einkauf der besonderen Art war allerdings alles andere als bescheiden“, wertet die Polizei in ihrer Mitteilung. Schließlich kamen alle eingesteckten Kleidungsstücke auf einen Gesamtwert von rund 730 Euro.