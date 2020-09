Zwei Coronafälle im DRK-Seniorenheim an der Wernerstraße

Zwei Bewohner der DRK-Seniorenresidenz an der Wernerstraße in Oberhausen sind positiv auf das Coronavirus getestet worden. Hier ein Symbolbild mit einem Teströhrchen.

Oberhausen. Auch alle anderen Bewohner wurden getestet, alle waren negativ. Das Gleiche gilt für die Mitarbeiter. Drei Ergebnisse stehen aber noch aus.

Zwei Bewohner der DRK-Seniorenresidenz an der Wernerstraße wurden positiv auf das Coronavirus getestet, teilt der Krisenstab der Stadt mit. Alle Mitarbeiter wurden getestet, die bisherigen Ergebnisse waren negativ, zwei Ergebnisse stehen noch aus. Auch alle anderen Bewohner wurden getestet, auch hier waren die Ergebnisse negativ, ein Ergebnis steht noch aus. Da die Testergebnisse noch nicht komplett sind, wurden noch keine offiziellen Regelung getroffen. Innerhalb des Seniorenzentrums sind jedoch alle notwendige Maßnahmen getroffen worden, um eine Ausbreitung des Virus zu verhindern.

Da bei der Stadt auch verstärkt Fragen zum Verhalten nach einer Reiserückkehr eingehen, hier ein paar grundsätzliche Informationen: Wer aus einer Region, die nicht als Corona-Risikogebiet eingestuft ist, zurückkommt, hat keinen Anspruch mehr auf kostenlose Tests. Für Rückkehrer aus Risikogebieten bleibt es vorerst bei der Testpflicht plus Quarantäne bis zu einem negativen Ergebnis. In diesen Fällen sind die Tests nach wie vor kostenlos.

Ordnungsdienst stellt auf Wochenmärkten 32 Anzeigen aus

Welche Länder für Urlauber als Risikogebiete gelten, legt die Bundesregierung fest - sie sind auf der Internetseite des Robert Koch-Instituts aufgelistet unter: rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Risikogebiete.html.

Auch Polizei und Ordnungsdienst hielt das Thema Corona am Wochenende auf Trab. Der Kommunale Ordnungsdienst erteilte nach mehreren Kontrollen auf den Wochenmärkten 32 Ordnungswidrigkeitsanzeigen, die meisten aufgrund von fehlendem Mund-Nasenschutz. Der Krisenstab weist nochmals daraufhin, dass das Tragen eines Mund-Nasenschutzes unter anderem auf Wochenmärkten, in der Gastronomie, im Einzelhandel, an Haltestellen, in Bussen und Bahnen Pflicht ist und mit einem Bußgeld von bis zu 150 Euro geahndet wird.