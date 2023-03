Zur Zukunft von Holten haben jetzt die Bürger das Wort

Oberhausen. Die Stadt Oberhausen will mit den Bürgern aus Holten Pläne für die Zukunft des Stadtteils schmieden. Nun steht der Termin für ein Treffen fest.

Die Holtenerinnen und Holtener haben das Wort: Die Stadt lädt die Bevölkerung ein, um über drängende Fragen zur Zukunft des Stadtteils zu sprechen.

Bürger tauschen sich mit Planern und Vertretern der Stadt aus

„Perspektive Holten“ lautet der Titel des Auftaktforums am Mittwoch, 29. März, von 18 bis 20.30 Uhr im Kastell Holten an der Kastellstraße 58. Bei diesem Treffen wollen Fachleute mit den Bürgern diskutieren, wie sich der besondere historische Charakter Holtens weiterentwickeln lässt. Außerdem werden die Ideen des Rahmenplans für den Holtener Ortskern besprochen. Schließlich möchte die Stadt mit den Bürgern überlegen, in welcher Weise aus all den Vorschlägen ein förderfähiges Konzept entstehen kann.

Lesen Sie auch:

Die Bürger können sich an dem Abend an verschiedenen Ständen über die bisherigen Projektansätze und die aktuellen Überlegungen informieren. Zudem besteht die Gelegenheit, sich mit den Vertretern der Verwaltung und des Planungsbüros „plan-lokal“ auszutauschen und eigene Ideen einzubringen.

Anzahl der Besucher ist auf 120 begrenzt

Aus organisatorischen Gründen hat die Stadt die Anzahl der Besucher auf 120 Personen begrenzt. Die Anmeldung soll bis einschließlich Dienstag, 28. März 2023, mit Angabe der Namen aller anzumeldenden Personen per E-Mail an holten@plan-lokal.de erfolgen. Bei besonders starkem Interesse besteht die Möglichkeit, eine zusätzliche Veranstaltung anzubieten.

Die Stadt Oberhausen möchte für Holten Fördergelder aus dem Städtebauförderungsprogramm von Bund und Land bekommen. Voraussetzung ist ein Konzept mit konkreten Aussagen, wie die beabsichtigten Projekte vorbereitet und umgesetzt werden sollen. Ferner sind auch Angaben zu Kosten und Finanzplanung erforderlich. Für das Konzept unter dem Titel „Perspektive Holten“ hat die Stadt das Dortmunder Planungsbüro „plan-lokal“ beauftragt, das bis Mitte 2024 das Vorhaben bearbeiten soll.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Oberhausen