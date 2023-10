Show-Tipps Zum Schlapplachen: Dennis aus Hürth heiratet in Oberhausen

Oberhausen. Graue Tage, fiese Stimmung - das muss im November nicht sein. Im Ebertbad kommen Stars wie Ingo Oschmann vorbei. Ein paar amüsante Bühnen-Tipps.

Das Jahr neigt sich langsam dem Ende entgegen. Da kann es nicht schaden, die Monate amüsant Revue passieren zu lassen. Im November tischt das Oberhausener Ebertbad ordentlich auf - und hat neben Geheimtipps der Kabarett-Bühne auch Stars mit TV-Erfahrung dabei.

Aber der Reihe nach: Zum Rückblick gehört auch eine Inventur. Und der Freiburger Kabarettist Jess Jochimsen bietet für die Bestandsaufnahme im eigenen Kopfkino am Donnerstag, 2. November, beste Gelegenheit. Ab 20 Uhr meint er: „Meine Gedanken möchte ich manchmal nicht haben!“ Er möchte beweisen, dass Satire nicht nur bissig, sondern auch anrührend, klug, musikalisch und lustig sein darf. Tickets gibt es ab 26,20 Euro.

Ebertbad Oberhausen: Kabarettistin liefert Humor aus Witzenhausen

Dieses Programm stammt aus einem anderen Land - und ist doch total lokal. Patrick Nederkoorn meint: „Die orangene Gefahr - Die Holländer kommen.“ Der Comedian aus Amsterdam wird am Mittwoch, 8. November, ab 20 Uhr sicher nicht am Centro parken, sondern sich im Ebertbad in den Clinch begeben. Die bitterbös-lustige Auseinandersetzung reicht von typischen Eigenarten der Nationen bis zum Klimawandel. Zuschauer bekommen die erste deutschsprachige Vorstellung des niederländischen Kabarettisten zu sehen. Tickets gibt es ab 27,30 Euro.

Tina Teubner verspricht wiederum Protokolle der Sehnsucht. Und ein Feuerwerk der Melancholie gleich mit. Am Samstag, 11. November, ab 20 Uhr wird es nicht karnevalistisch, sondern es gibt einen melancholisch-humorvollen und federleichten Abend. Dass die Autorin und Chansonsängerin nicht mit Pointen spart, versteht sich von selbst. Schließlich stammt sie aus der hessischen Kleinstadt Witzenhausen. Tickets gibt es ab 28,40 Euro.

Ebertbad Oberhausen: Hagen Rether widmet sich der Liebe

Dieser Mann muss es ja wissen: Ingo Oschmann bringt „Mit Abstand: Mein bestes Programm“ in die Badeanstalt. Am Sonntag, 19. November, ab 19 Uhr mischt der Mann aus Bielefeld Stand-up, Zauberkunst und Improvisation. Wir erinnern uns: Vor ziemlich genau 20 Jahren siegte der Komiker in der ersten Staffel der Sat1-Casting-Show „Star Search“. Tickets gibt es ab 25,10 Euro.

„Et jeilste Land auf der Welt, dat is Kölle…“ singt der Spaßmacher Dennis aus Hürth gemeinsam mit den Kölsch-Rockern von Brings besonders gerne. Hinter der rustikalen Bühnenfigur steckt der Schauspieler und Synchronsprecher Martin Klempnow. Am Donnerstag, 23. November, ab 20 Uhr wird Dennis aus Hürth als Solist - nun: solide. Oder sagen wir fast. „Jetzt wird geheiratet“ heißt sein feierliches Programm, das trotzdem jede Menge Chaos verspricht. Tickets gibt es ab 32,80 Euro.

Mit Tasten kennt er sich aus. Hagen Rether zeigt sich bekanntlich auch beim scharfzüngigen Humor treffsicher. Der Mann mit dem Piano setzt am Dienstag, 28. November, ab 20 Uhr ein Zeichen und nennt seine Tour einfach „Liebe“. Brav wird es trotzdem nicht. Tickets gibt es ab 24 Euro.

>>> Keine Tickets mehr verfügbar: Torsten Sträter bis Bill Mockridge

Häufig ist es sinnvoll, nicht zu lange mit den Ticket-Käufen für die Ebertbad-Bühne zu warten. Beste Beispiele: Für einige Shows sind im November die Eintrittskarten vergriffen.

Dazu zählt am 3. November Torsten Sträter und seine Vorpremiere „Mach mal das große Licht an“. Auch bei Margie Kinsky und Bill Mockridge am 10. November heißt es: keine Tickets verfügbar. Das Konzert der Bon-Jovi-Tributeband Bounce am 18. November ist ebenfalls ausverkauft.

