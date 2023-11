Oberhausen Experte warnt: Jedes Jahr verschenken Riester-Sparer mehr als eine Milliarde Euro an den Staat. Was bis Jahresende zu tun ist.

Riester-Sparern winken staatliche Zulagen im dreistelligen Bereich. Dafür müssen sie allerdings bis Jahresende die entsprechenden Zulagen beantragen. Darauf weist Ingo Aulbach hin, Sprecher des Bundesverbands Deutscher Versicherungskaufleute (BVK) im Bezirk Essen, Mülheim, Oberhausen.

Riester-Rente: Welche Förderung steht mir zu?

Wer für 2021 noch keine Zulagen beantragt hat, kann dies nur noch bis zum 31. Dezember 2023 tun. „Danach ist die staatliche Förderung für die 2021er-Verträge unwiederbringlich verloren“, warnt Aulbach. Es bestehe dringender Handlungsbedarf, denn immer wieder zeigten Untersuchungen, dass Riester-Sparer „jedes Jahr über eine Milliarde Euro an staatlichen Zuschüssen verschenken, die ihnen zustehen“. Denn der Staat fördert die private Altersvorsorge mit einer jährlichen Grundzulage von 175 Euro (Verheiratete: 350 Euro). Wer Kinder hat, wird zusätzlich mit 185 Euro je Kind bedacht. Für alle ab 2008 Geborenen erhalten Eltern sogar jährlich 300 Euro.

Da Rieserverträge Jahrzehnte laufen, können die staatlichen Zulagen vierstellige Summen erreichen. Ingo Aulbach, Bezirkssprecher des Bundesverbands Deutscher Versicherungskaufleute

Und für besonders junge Riester-Sparer gebe es auch einen Anreiz: Schließen unter 25-Jährige, die einem sozialversicherungspflichtigen Job nachgehen, einen Riestervertrag ab, erhalten sie einen einmaligen Riester-„Startbonus“ von 200 Euro. Aulbach denkt langfristig: „Da Riesterverträge Jahrzehnte laufen, können allein die staatlichen Zulagen mit Zinseszinseffekt vierstellige Summen erreichen und damit später eine höhere private Rente.“

Riester-Rente: Welche Fristen muss ich wahren?

Es gibt aber eine Voraussetzung: Die Sparer müssen vier Prozent des Vorjahresbruttoeinkommens, mindestens aber 60 Euro im Jahr, in den Riestervertrag einzahlen. Wer weniger einzahlt, bekommt die Zulagen automatisch gekürzt. Aber auch hier gilt eine Frist: Das Geld muss auf dem Riester-Konto noch in dem Jahr eingehen, für das später die staatlichen Zulagen beantragt und gewährt werden, also für 2022 noch in diesem Jahr.

Für Menschen, die Fristen schnell vergessen, hat Ingo Aulbach ebenfalls einen Tipp: Hier kann ein sogenannter Dauerzulagenantrag helfen, den man bei seinem betreuenden Versicherungskaufmann stellen kann, sofern man eine Riester-Versicherung abgeschlossen hat. Dann erfolgt die Beantragung der Zulage automatisch. Ein Mal im Jahr sollte man seinen Vertrag dennoch prüfen, zur Sicherheit.

