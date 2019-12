Oberhausen. Pfarrei St. Marien feilt an der Zukunft des Kirchenstandorts im Schladviertel. Eine passende Lösung wird angestrebt – mit Wohnraum in der Kirche.

Oberhausen: Wohnungen sollen in katholische Kirche kommen

Dieses Projekt wird in Oberhausen ein ganz besonderes Zukunftszeichen setzen: Die katholische Johanneskirche an der Barbarastraße soll ab 2020 zu einem Gebäude mit gemischter Wohn- und Gemeindenutzung umgebaut werden. Diese Perspektive favorisiert die Pfarrei St. Marien, zu der die Kirche gehört, nachdem es in der jüngeren Zeit einen intensiven Gedankenaustausch in der Gemeinde dazu gegeben hatte. Im Gespräch mit unserer Zeitung stellten Pfarrer Thomas Eisenmenger, Gemeindeleiterin Claudia Schwab und Ursula Michels vom Kirchenvorstand Eckpunkte der Pläne vor.

Drei neue Ebenen sollen danach in die Kirche eingezogen werden, die an einen Investor verkauft werden soll. Rund 650 Quadratmeter Fläche sollen in dem dann von der Pfarrgemeinde aufgegebenen Kirchengebäude weiterhin für die Gemeindearbeit (Bücherei, Gruppenräume, Gottesdienste) zur Verfügung stehen. In der neu geschaffenen zweiten und dritten Ebene sollen Wohnungen entstehen, wofür eine Gesamtfläche von fast 800 Quadratmetern zur Verfügung steht.

Eng verzahnt mit dem Kita-Ausbau

Eng verzahnt ist das Projekt mit dem Kindergartenausbau, denn - wie bereits berichtet - wird über eine Erweiterung der bestehenden Kita St. Johannes Evangelist an der Barbarastraße um drei Gruppen verhandelt. Dafür soll das alte Gemeindehaus an der Barbarastraße 16 abgerissen werden; an dieser Stelle soll in zwei Bauphasen die neue, zweistöckige Kita entstehen. Danach wird der alte Kindergarten abgerissen, um eine genügend große Außenfläche für den neuen Sechs-Gruppen-Kindergarten in Trägerschaft des Kita-Zweckverbandes zu gewinnen.

Das Gemeindehaus an der Barbarastraße 16 soll abgerissen werden – hier soll der neue Sechs-Gruppen-Kindergarten entstehen. Foto: Jörg Schimmel / FFS

Mit Blick auf die Kirchenneunutzung unterstreicht Pfarrer Eisenmenger, dass das äußere Erscheinungsbild des markanten Gotteshauses, inklusive des frei stehenden Kirchturmes, weitgehend erhalten bleiben soll. Allerdings werden die neuen Wohnungen Balkone erhalten, wofür die großflächigen Außenmauern der Hallenkirche ja genügend Platz und Gestaltungsmöglichkeiten bieten. Alles in allem liegt es dem Kirchenvorstand am Herzen, hier eine passgenaue Lösung für das Schladviertel zu finden, um das katholische Gotteshaus im neuen Jahrzehnt zeitgemäß neu zu nutzen.

Das alles muss fortlaufend eng mit dem Bistum Essen abgestimmt werden. Zudem kann das Projekt erst starten, wenn der Investor gefunden ist. Derzeit favorisiert die Gemeinde als Investor die GKI GmbH (Füssen), die auch den Kita-Neubau bewerkstelligen soll. Die Neunutzung der Johanneskirche ist Teil jenes Reformprozesses, den das Bistum Essen schon im Jahr 2007 eingeleitet hatte. Damals wurde festgelegt, dass bestimmte Kirchengebäude mittelfristig aufgegeben werden sollen (so genannte C-Gebäude), da sie wegen der zurückgehenden Zahlen bei den Gottesdienstbesuchern und wegen der sinkenden Kirchensteuer-Einnahmen nicht mehr zu halten seien. Nach mehr als zehn Jahren wird es mit dieser Weichenstellung an der Barbarastraße nun also ganz konkret.