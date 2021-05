Züge der Linie RE3 halten zwei Tage nicht in Oberhausen

Die Züge der Linie RE3 werden am Freitag, 21. Mai, und Samstag, 22. Mai, nicht am Oberhausener Hauptbahnhof halten.

Oberhausen. Wegen Baumaßnahmen werden alle Fahrten der Linie RE3 am 21. und 22. Mai umgeleitet. Ein Schienenersatzverkehr wird eingerichtet.

Die Züge der Linie RE3 werden am Freitag, 21. Mai, und Samstag, 22. Mai, nicht am Oberhausener Hauptbahnhof halten. Wegen Baumaßnahmen der Deutschen Bahn werden alle Fahrten der Linie in den späten Abendstunden und nachts zwischen Düsseldorf Hbf und Essen-Altenessen in beiden Richtungen umgeleitet.

Die Haltestellen Düsseldorf-Flughafen, Duisburg Hbf und Oberhausen Hbf entfallen. Im Zeitraum vom Freitag, 21. Mai, bis Dienstag, 25. Mai, halten die Züge der Linie tagsüber bis 22.30 Uhr am Zusatzhalt Essen-Zollverein. Das Verkehrsunternehmen Eurobahn hat für die ausfallenden Haltepunkte einen Schienenersatzverkehr mit Bussen eingerichtet.

Die Ersatzbusse halten in Oberhausen am Bussteig 10. Die detaillierten Ersatzfahrpläne stehen allen Fahrgästen unter www.eurobahn.de/baumassnahmen/ zur Verfügung.

