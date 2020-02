Die Früchte der Zucchini sind botanisch gesehen Beeren, sie sind meist grün und gehören zur Kürbis-Familie; und was die meisten nicht wissen: Eine Unterart namens „Zucchini Sistaz“ ist sogar in der Lage, Auflauf und Abend zu würzen. Die Besucher des Ebertbads verlangten nach dem Hauptgang jedenfalls nach Zugabe – und bekamen am Valentinstag zwei Stunden „gemüsikalische“ Leckerbissen auf Tafelsilber serviert. Hierfür benötigen die selbsternannten „Zucchinetten“ aus Münster nicht mal Text.

Das Lied ohne Text hat einige Zeilen zu bieten

„Der Liebe wunderschöne Sprache heißt Musik. Denn nicht in Worte lässt sich fassen unser Glück! Es sagt sich alles Schöne, so leicht, allein durch Töne, in diesem, meinem Lieblingsstück“, singt Jule Balandat am Kontrabass. Ihre hohen High Heels wippen mit. „Dieses Lied braucht keinen Text“ ist eines der Lieder der drei Damen aus Münster, das gewiss obigen Text hat, dessen Melodie jedoch alle mitnimmt. Die schicken grünen Kleider der Damen, ihre Make-ups, der Hauch Big Band: Das Damenensemble ist fürs Auge Jazz und Swing der 1920er bis 1950er Jahre – doch der Eindruck täuscht.

Nein, auch wenn die Schreibweise es vermuten lässt: Die Zucchini Sistaz verbinden Swing nicht mit Hip-Hop. Vielmehr spielen sie nach eigener Aussage „Swing mit allem anderen, was gefällt“. Cole Porters „Night and Day“ stünde zwar heute eher im musikalischen Museum, aber mit der Interpretation von Mias „Tanz der Moleküle“ oder Caro Emeralds „A Night like this“ erfinden die Damen das Genre neu. Sie nennen das „saftigen Swing“ – die Küchenhelfer dazu spielen sie live selbst.

Schlagzeug aus der Abstellkammer

Die agile Jule Balandat am Kontrabass und Gitarristin Tina Werzinger stehen am Valentinstag im Rampenlicht – manchmal ungewollt. Bevor die Zucchini Sistaz „Hold tight“ von den Andrew Sisters spielen, holt Jule Balandat ihre Trommel auf die Bühne – und einen bunten Handfeger. „Ich muss gestehen: Ich habe heute den Schlagzeugbesen vergessen“, erklärt sie dem kichernden Publikum. Das sei nicht so schlimm, denn jetzt wisse sie, dass das Ebertbad gleich drei Exemplare im Repertoire habe. Applaus. Wer hätte das gedacht? Klanglich hält der Handfeger obendrein mit.

Auf der Setlist mischen die Zucchinetten neben englischen Songs deutsche Popklassiker wie „Männer“ von Herbert Grönemeyer und „Ohne Dich“ von der Münchner Freiheit – wirklich beeindruckend ist allerdings die Vielseitigkeit der dritten Dame im Bunde: Sinje „Schnittchen“ Schnittker sagt zugegebenermaßen nur selten etwas zwischendurch, dafür spielt sie gerne mal einbeinig Trompete, Posaune, Akkordeon und sonstigen „Klimbim“. Das Geheimnis hinter dieser Vielseitigkeit verrät ihre Kollegin am Kontrabass Jule Balandat: „Wir schenken ihr jedes Jahr ein neues Instrument.“

Fortan sind die Übungsstunden in der Zucchini-Zentrale und „Schnittchen“ Schnittkers strittige Spielkünste auf der in Musikerkreisen „Schwarzwurzel“ genannten Klarinette ein Running Gag der Show. Wo immer sie können, ziehen sie die kleinste der drei Damen ein wenig auf. Und so mancher Besucher fragt sich, ob die angesprochene „Basisdemokratie“ und die zwei Drittel-Mehrheiten wohl das richtige für dieses junge Gemüse ist. Am Ende jedoch sind sich alle wieder grün.

Rührige Vegetarierinnen: Ohne Musik geht in der Küche nichts

Das Publikum klatscht begeistert, die grünen Damen lassen sich feiern. „Zwischen all den schönen Souvenirs“ haben die Zucchinis noch eins für den Heimweg mitgebracht. Das Damentrio absolviert pro Jahr mehrere Dutzend Shows und hat offenbar noch Zeit für andere Hobbys. 15 vegetarische Rezepte sind in ihrem Kochbuch vereint. Hauptdarstellerin: Natürlich die Zucchini! Sollte das Essen ebenso schmecken wie ihre Show „Falsche Wimpern, echte Musik“, wird der nächste Auflauf ein Genuss.