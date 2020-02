Oberhausen. Nach kurzem Eintauchen im „Damenbad“ spielt das swingende Trio aus Münster am 14. Februar sein Programm in der Badeanstalt am Ebertplatz.

„Zucchini Sistaz“ lassen Oberhausens Ebertbad swingen

Die drei „Zucchini Sistaz“ freuen sich sehr auf Oberhausen! Schon am Montag, 10. Februar, tauchen die nostalgisch höchstbegabten Musikerinnen für einen Gastauftritt in Gerburg Jahnkes „Damenbad“ – das allerdings so gut wie ausverkauft ist. Mit ihrem eigenen Programm gastieren die Drei aus Münster dann am Freitag, 14. Februar, im Ebertbad.

Die Zucchini Sistaz begeistern mit ihrem faszinierenden dreistimmigen Gesang. Foto: Socrates Tassos / FUNKE Foto Services

Es gibt einige nette Damenensembles, die den Swing der 1920er bis ‘50er Jahre wiederaufleben lassen, aber die Zucchini Sistaz spielen ihre Songs live! Und ergänzen das immergrüne Repertoire um eigene Kompositionen im Stil jener Ära, als Jazz noch Pop war. Die Sistaz begeistern nicht nur mit ihrem Faible für zucchinigrüne Kostüme, sondern mehr noch mit ihrem faszinierenden dreistimmigen Gesang.

Von „Babylon Berlin“ bis „Bullets over Broadway“

Mit Netzstrümpfen und falschen Wimpern katapultieren die drei kecken Damen ihr Publikum in die goldene Swing-Ära. Ihr musikalischer Fundus speist sich aus der Unterhaltungsmusik von „Babylon Berlin“ bis „Bullets over Broadway“, schillert und kokettiert allzu gerne mit Zitaten und Attitüden aus der gesamten Historie der Popularmusik. So eröffnen die Zucchinis kein musikalisches Museum, sondern servieren saftigen Swing. Dreistimmig erobern sie sich Big-Band-Klassiker in halsbrecherischen Interpretationen für risikofreudige Kleinst-Ensembles.

Denn selbst ist die Frau: gut im Strumpf stehend begleiten die Zucchini Sistaz ihre nahezu akrobatischen Darbietungen an Kontrabass, Gitarre, Posaune und Flügelhorn. Mit Frische, Verve und einer großen Leidenschaft für ihr Publikum wetteifern die Damen im Zeichen der guten Unterhaltung – wobei eine fein abgeschmeckte Prise Situationskomik nicht fehlen darf. Übrigens haben die Musikerinnen im Vorjahr neben ihren zahlreichen Konzerten auch noch ein Kochbuch mit ihren Lieblings-Zucchini-Rezepten veröffentlicht.

Karten fürs Zucchini-Konzert im Ebertbad gibt’s ab 22,90 Euro, online ebertbad.de