Zivilcourage: Oberhausener stellen Handtaschendieb

Oberhausen. Ein 20-Jähriger stielt in Sterkrade einer 70-Jährigen eine Tasche. Doch dann verfolgen ihn zwei Oberhausener. Die Polizei lobt den Einsatz.

Im Oberhausener Stadtteil Sterkrade haben zwei Männer dabei geholfen, einen Handtaschendieb dingfest zu machen. Als der 20-Jährige einer älteren Frau die Tasche entriss, nahmen die Männer die Verfolgung auf und stellten den Dieb. Die Polizisten konnten den Täter festnehmen. Für die gezeigte Zivilcourage gibt es viel Lob von der Polizei.

Der Vorfall trug sich nach Darstellung der Polizei am Montagvormittag (20. März) in der Sterkrader Innenstadt zu. Der Täter ist wegen diverserer Drogendelikte polizeilich bekannt. Als er mit der Tasche in Richtung Tripitzstraße davonlief, soll das 70-jährige Opfer gerufen haben: „Haltet den Dieb, er hat mich beklaut“. Daraufhin nahmen mehrere Passanten die Verfolgung auf.

Ein 41-jähriger Oberhausener hatte die Tat als Beifahrer in einem Auto bemerkt und sprang aus dem Wagen. Gemeinsam mit einem 20-jährigen Fußgänger sprintete er hinterher und stellte den Taschenräuber. Die herbeigerufenen Beamten legten ihm Handschellen an und brachten ihn auf die Wache.

Polizei setzt auf Mithilfe bei Bekämpfung von Betrug

Mit ihrem Einsatz hätten die Bürger gezeigt, dass Zivilcourage „immer noch lebt“, so die Polizei. Sie spannt in ihrer Pressemitteilung einen Bogen zu den vielen Betrugsmaschen und die Folgen für die Betroffenen. Das gemeinsame Handeln von Sicherheitsbehörden und couragierten Oberhausenern soll künftig die Sicherheit der Senioren erhöhen. „Wie schon in den Jahren 2013 bis 2019, als alle gemeinsam die Wohnungseinbrecher erfolgreich bekämpft hatten, werden wir auch jetzt wieder an einem Strang ziehen, um skrupellose Täterinnen und Täter zu stoppen und unsere ältere Generation zu schützen.“

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Oberhausen