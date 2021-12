Traditionsreicher Standort an der Wehrstraße: das Niederrhein-Kolleg.

Bildungspolitik Zimkeit: Landesregierung will Niederrhein-Kolleg schließen

Oberhausen. Paukenschlag in der Bildungspolitik: Das Niederrhein-Kolleg wird geschlossen, berichtet SPD-Politiker Zimkeit, der das Aus scharf kritisiert.

Das Niederrhein-Kolleg, an dem junge Erwachsene das Abitur oder Fachabitur nachholen können, wird geschlossen. Das berichtet SPD-Landtagsabgeordneter Stefan Zimkeit.

„Das hat die Landesregierung so entschieden“, formuliert der SPD-Politiker. Diese Weiterbildungseinrichtung sei ein wichtiger Teil der Bildungslandschaft in Oberhausen. Am Niederrhein-Kolleg werde der Anspruch eingelöst, jedem Menschen eine zweite Chance zu geben, einen guten Schulabschluss zu machen.

Zimkeit befürchtet, dass sich die Landesregierung bei dem Schließungsbeschluss „allein von wirtschaftlichen Erwägungen“ habe leiten lassen, obwohl sie auf seine Anfrage im Landtag zuvor zugesichert habe, insbesondere pädagogische Aspekte zu berücksichtigen.

Kleine Anfrage im Landtag

„So kann man aber keine Bildungspolitik machen. Leider wurde trotz anderslautender Zusagen des Schulministeriums weder mit der Stadt Oberhausen noch mit dem Landtag darüber gesprochen, welchen Stellenwert ein solches Weiterbildungskolleg in der örtlichen Bildungslandschaft einnimmt“, sagt Stefan Zimkeit. Der Sozialdemokrat kündigt an, mittels einer kleinen Anfrage im Landtag die Schließung zu hinterfragen, um mehr über die Hintergründe zu erfahren.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Oberhausen