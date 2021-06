Zimkeit: 350 Meter Mindestabstand zwischen Spielhallen

Spielhallen säumen in Oberhausen an zahlreichen Punkten im Stadtgebiet die Straßen.

Oberhausen. Die Städte wollen eine zu große Spielhallendichte verhindern. Nun nimmt Stefan Zimkeit das Thema auf und fordert weiter 350 Meter Mindestabstand.

Der Oberhausener SPD-Landtagsabgeordnete Stefan Zimkeit hält das Vorhaben der CDU/FDP-Landesregierung für falsch, die Abstände zwischen den Spielhallen von 350 auf 100 Meter zu reduzieren.

„Für Oberhausen ist das der falsche Schritt. Bei uns ist die Dichte an Spielhallen eh schon viel zu groß“, sagt der SPD-Finanzexperte. Seine Fraktion habe deshalb den Antrag gestellt, bei der Umsetzung des Glückspielstaatsvertrags 350 Meter Mindestabstand festzuschreiben.

Zimkeit ergänzt: „Das Gleiche gilt auch für die Büros der Wettanbieter.“ Der SPD-Politiker findet es ärgerlich, dass das Straßenbild in manchen Wohnvierteln schon heute durch Spielhallen und Wettannahmestellen geprägt sei. „Es darf nicht sein, dass das Land die Expansionswünsche der in dieser Branche tätigen Unternehmen in dieser Form unterstützt.“

„Dem Druck der Lobby nachgegeben“

Zimkeit wirft der schwarz-gelben Koalition vor, dass sie dem Druck der Glücksspiel-Lobby nachgegeben habe. „Wirtschaftsinteressen scheinen wichtiger zu sein, als der Spielerschutz und die Interessen der Bürgerinnen und Bürger“, so der SPD-Politiker.

