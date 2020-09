Zigarettenautomat an der Klosterhardter Straße gesprengt

Oberhausen. Eine halbe Stunde vor Mitternacht knallte es in der Nacht zu Montag an der Klosterhardter Straße – die Polizei sucht Zeugen dieses Geschehens.

Ein lauter Knall erschreckte in der Nacht zum Montag die Anwohner im Bereich der Klosterhardter Straße in Oberhausen.

Gegen 23.30 Uhr versuchten dort Unbekannte, einen Zigarettenautomaten zu sprengen und auf diese Weise an die Rauchwaren in dem Automaten zu gelangen. Ein Zeuge habe zum Tatzeitpunkt einen lauten Knall gehört, heißt es im Polizeibericht. Aus einem Fenster sah der Zeuge dann Rauch und den defekten Zigarettenautomaten, der stark beschädigt wurde. Anscheinend hatte jemand versucht, das Gerät mit einer unbekannten Substanz aufzusprengen.

Ermittlungen laufen

Eine Polizeistreife nahm in der unmittelbaren Umgebung kurz darauf einen Verdächtigen (43) fest. Der Zigarettenautomat wurde sichergestellt. Die Ermittlungen dauern an. Das Kommissariat 11 der Polizei Oberhausen sucht nun Zeugen, die sich unter 0208 826-0 melden können oder per Mail an die Adresse poststelle.oberhausen@polizei.nrw.de