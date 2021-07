Zeugnistelefon hilft Schülern bei ungerechten Noten

Oberhausen. Schülerinnen und Schüler bekommen am Freitag ihre Zeugnisse. Wer sich ungerecht behandelt fühlt, findet hier kostenlose Hilfe.

Schülerinnen und Schüler, Eltern und Lehrkräfte können ab sofort rechtliche Fragen rund um das Schulzeugnistelefonisch mit Expertinnen klären. Dafür hat die Bezirksregierung Düsseldorf wieder das Zeugnistelefon eingerichtet. Am Freitag, 2. Juli, werden an weiterführenden Schulen Zeugnisse verteilt. Im Telefonat können Betroffene ungerechte Noten, Probleme bei der Versetzung und die weitere Schullaufbahn besprechen, wie aus einer Pressemitteilung der Bezirksregierung hervorgeht.

Kostenlose Telefon-Hilfe rund ums Thema Zeugnis, Noten und Schule

Daneben bieten auch Städte und soziale Einrichtungen Sorgentelefone mit ähnlichen Beratungen an. Das Zeugnistelefon der Bezirksregierung zu Fragen bezüglich Realschule, Gymnasium, Gesamtschule, Sekundarschule und Gemeinschaftsschule sowie Berufskolleg ist erreichbar unter: 0211 4754002. Und zwar an folgenden Tagen: Freitag, 2. Juli 2021; Montag, 5. Juli 2021; Dienstag, 6. Juli 2021, jeweils in der Zeit von 10 bis 12 Uhr und von 13 bis 15 Uhr. Darüber hinaus stehen zu den oben genannten Zeiten Expertinnen und Experten für Grundschule, Hauptschule und Förderschule in Oberhausen unter der Rufnummer 0208-825-2891 zur Verfügung.

