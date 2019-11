Polizeibericht Zeugen gesucht nach Überfall auf Geschäft in Sterkrade

Oberhausen. Der Überfallene verfolgt die Täter bis zum Zilianplatz, wo er von einem der beiden mit einem Messer verletzt wird. Nun sucht die Polizei Zeugen.

Aufsehen erregender Überfall in Sterkrade: Mit Messern bewaffnete Räuber überfielen am Dienstagnachmittag ein Zoofachgeschäft auf der Bahnhofstraße.

Während Polizisten mit allen verfügbaren Streifenwagen zum Tatort eilten, verfolgte der überfallene Geshäftsmann die Täter zu fuß bis zum Zilianplatz. In Höhe des Restaurants „Drago“ kam es dann unter den Augen zahlreicher Passanten zu einer körperlichen Auseinandersetzung, bei der ein Täter den Überfallenen mit einem Messer bedrohte und leicht verletzte.

Täter flüchten durch Fußgängertunnel am Bahnhof

Noch bevor Polizisten am Zilianplatz eingetroffen waren, flüchteten die Räuber durch die Unterführung am Sterkrader Bahnhof in Richtung Neumühler Straße.

Die Ermittler vom Raubkommissariat 12 suchen jetzt nach Zeugen, die Hinweise auf die Identität oder den Aufenthaltsort der beiden Täter geben können. Beide Männer haben laut Polizeibericht eine schmale Statur und ein südländisches Erscheinungsbild. Sie sind zwischen 170 und 180 cm groß und etwa 25 bis 30 Jahre alt. Beide sprachen Deutsch mit einem unbekannten Akzent. Sie waren dunkel gekleidet, einer trug dazu eine schwarze Mütze und hatte eine Jeans an. Ein Täter hatte einen Vollbart.

Hinweise nimmt das KK12 unter 8260 oder als E-Mail an Poststelle.Oberhausen@polizei.nrw.de entgegen.