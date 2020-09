Zeugen gesucht: Mopedfahrer stürzen in Oberhausen

Oberhausen. Polizisten haben in der Polizeiwache plötzlich einen lauten Knall gehört: Zwei Kleinkraftfahrer stürzten in Oberhausen mitten auf der Poststraße.

Zwei Mopedfahrer sind am Samstag, 12. September, gegen 20 Uhr in Alt-Oberhausen auf der Poststraße gestürzt. Wie die Polizei am Montag berichtet, hat sich einer der beiden Fahrer dabei leicht verletzt. Polizeibeamte hörten in der Polizeiwache einen lauten Knall.

Als die Polizisten aus der Wache kamen, sahen sie zwei auf der Seite liegende Kleinkrafträder. Die Unfallbeteiligten im Alter von 19 und 21 standen direkt daneben. Beide Kleinkrafträder waren beschädigt, einer der beiden Fahrer (19) war leicht verletzt. Wie es zum Unfall kam, konnte vor Ort nicht geklärt werden, teilt die Polizei weiter mit.

Die Polizei Oberhausen bittet um Hinweise

Zeugen melden sich beim Verkehrskommissariat der Polizei Oberhausen unter 0208-826 oder per E-Mail an poststelle.oberhausen@polizei.nrw.de.