Zeugen gesucht - Katalysator an geparktem Auto gestohlen

Oberhausen Böse Überraschung für einen Oberhausener Autofahrer - beim Losfahren röhrte sein Pkw lautstark. Der Grund dafür stand kurz darauf fest.

Die Polizei sucht Zeugen für einen Diebstahl an der Brücktorstraße in Oberhausen: In der Zeit von Montag, 11. Januar, gegen 19 Uhr bis Mittwoch, 13. Januar, gegen 16 Uhr ist dort der Katalysator eines VW Polo entwendet worden.

Der Fahrer hatte das Fahrzeug an der Brücktorstraße zu besagtem Zeitpunkt am Montag abgestellt. Als er dann am Mittwoch losfahren wollte, röhrte das Fahrzeug plötzlich ohrenbetäubend laut. Der Mann fuhr daraufhin in die Werkstatt und ließ das Auto untersuchen. Die Werkstatt stellte fest, dass der Katalysator entwendet wurde.

Der Mann erstattete Anzeige wegen des Diebstahls. Zeugen können sich unter Tel. 8260 beim Kommissariat 22 der Polizei Oberhausen oder per Mail unter poststelle.oberhausen@polizei. nrw.de melden.