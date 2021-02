Zentrum Altenberg: Spaß-Show „Nachgewürzt“ läuft im Stream

Oberhausen. In Oberhausen sendet die Kultur-Szene über das Netz ein Lebenszeichen. Das Zentrum Altenberg überträgt einen Kabarettabend - mit diesen Gästen.

An kulturelle Schmalkost mag man sich nicht gewöhnen: Durch den Corona-Lockdown wirkt in der Szene so ziemlich alles fad. Doch das Zentrum Altenberg in Oberhausen möchte am Aschermittwoch, 17. Februar 2021, ab 20 Uhr für etwas Abhilfe sorgen.

Die Kulturstätte sendet über YouTube sowie ihrem Internet-Kanal www.facebook.com/nachgewuerzt den Kabarett-Abend „Nachgewürzt“. Das Ensemble um Matthias Reuter, Benjamin Eisenberg, Marco Jonas Jahn und Christian Hirdes möchte, natürlich diesmal ganz ohne Publikum, etwas schärfere Satire in den grauen Alltag bringen.

Die Nachgewürzt-Band um Philipp Ernsting, Jan Thilo Henn und Holger Hahn hat passende Klänge vorproduziert. Alles auf Abstand.

Die Show ist im Internet frei empfangbar und dauert rund 60 Minuten. Wer das Zentrum Altenberg freiwillig unterstützen möchte, der kann auf der Online-Seite des soziokulturellen Zentrums (www.zentrumaltenberg.de) spenden.