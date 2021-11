Zentrum Altenberg lädt zum kabarettistischen Jahresrückblick

Der Kölner Kabarettist und Bestsellerautor Marius Jung ist am Wochenende zu Gast bei der Kabarettshow „Nachgewürzt“ im Zentrum Altenberg in Oberhausen.

Oberhausen. Zum letzten Mal in diesem Jahr gibt´s im Zentrum Altenberg in Oberhausen die volle Ladung Kabarett und Musik. Das ganze Programm im Überblick.

Die satirische Kabarettshow „Nachgewürzt“ geht für dieses Jahr in die letzte Runde: Am Wochenende (26. und 27. November) gibt es in der alten Schlosserei des Zentrum Altenberg, um 20 Uhr, die volle Ladung Satire, Kabarett, Poesie und Musik.

So blickt das Stammensemble Christian Hirdes, Marco Jonas Jahn, Benjamin Eisenberg und Matthias Reuter kabarettistisch und musikalisch auf die vergangenen zwei Monate und den Rest des Jahres zurück. Unterstützung erhalten sie wie immer von einer Live-Band.

Marius Jung und Katinka Buddenkotte zu Gast in der Schlosserei

Neben den altbekannten Künstlern sind an diesem Wochenende auch zwei besondere Gäste mit von der Partie: Mit dem Kölner Kabarettisten Marius Jung ist dieses Mal jemand dabei, „der zielsicher nicht nur Pointen, sondern auch Töne trifft“, heißt es von den Veranstaltern. Zudem hat er mit seinem Buch „Singen können die alle!“ einen Bestseller geschrieben, in dem er auf seine Jugend im Rheinland zurückblickt.

Autorin und Kolumnistin Katinka Buddenkotte ist am Wochenende zu Gast bei der Kabarettshow „Nachgewürzt“ im Zentrum Altenberg in Oberhausen. Foto: Martin Rottenkolber

Katinka Buddenkotte ist ebenfalls Bestsellerautorin und zeigt mit ihrem Programm „Kawumm!“, dass Bühnenliteratur „Rock´n` Roll“ sein kann, beschreibt das Zentrum Altenberg. Als Kolumnistin und Autorin schreibt sie Texte zu aktuellen Themen.

Es gilt die 2G-Regel

Im Vorverkauf kostet der Eintritt 17 und an der Abendkasse 21 Euro. Vorverkaufskarten gibt es unter anderem beim Zentrum Altenberg und online unter www.nachgewuerzt.de. Es gilt die 2G-Regel.

+++ Sie wollen keine Nachrichten aus Oberhausen verpassen? Dann können Sie hier unseren abendlichen und kostenlosen Newsletter abonnieren! +++

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Oberhausen