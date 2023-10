Zentrum Altenberg: Beliebte Novemberlichter leuchten wieder

Es wird gemütlich am Zentrum Altenberg: Anfang November findet hier der Handwerkermarkt der Caritas statt.

Oberhausen. Die Caritas Oberhausen veranstaltet einen Handwerkermarkt und lässt die Novemberlichter wieder leuchten. So sehen Zeitplan und Programm aus.

Zum mittlerweile zwölften Mal veranstaltet die Caritas Oberhausen am ersten Novemberwochenende den Handwerkermarkt „Novemberlichter“ im Zentrum Altenberg. Wie in der Vergangenheit sollen hunderte Lichter ein Zeichen der Solidarität und des inklusiven Zusammenlebens setzen. Zudem lockt zwischen dem 3. und 5. November ein buntes Programm. Der Abschlusstag ist ganz den Familien gewidmet.

In der ehemaligen Zinkfabrik gegenüber dem Hauptbahnhof präsentieren die Standinhaber ihre Deko- und Geschenkartikel. Seifen, Schmuck oder Holzfiguren wurden in vielen Caritas-Einrichtungen selbst hergestellt. Das Konzept kommt beim Publikum und bei den Teilnehmerinnen und Teilnehmern gut an: „Die Rückmeldungen der vielen Besucherinnen und Besucher, die uns die Produkte quasi aus den Händen gerissen haben, sind eine große Wertschätzung. Sie zeigen, dass jeder und jede Stärken hat und sie für andere einsetzen kann“, sagt Caritasdirektor Michael Kreuzfelder.

Kreativspiele und Stockbrotbacken am Familien-Tag

Der Handwerkermarkt beginnt am Freitag um 17 Uhr mit einem Gottesdienst im Eisenlager. Danach öffnen die Stände. Dazu gibt es Live-Musik von Alexx Marrone (19 Uhr). Kulinarische Köstlichkeiten vom Karl-Sonnen-Schein-Haus und dem Bistro Jedermann runden den Markt ab.

Am Samstag (15 bis 20 Uhr) treten um 16 Uhr die Heuler auf. Um 18 Uhr startet die Lichteraktion „Eine Million Sterne“. Die Einnahmen kommen einem guten Zweck zugute. Am Sonntag (13 bis 17 Uhr) stehen die Familien im Mittelpunkt. Es gibt Kreativspiele, Live-Acts und Klassiker wie Stockbrotbacken. Der Eintritt ist an allen drei Tagen kostenlos. Mehr Infos: www.caritas-oberhausen.de/novemberlichter

