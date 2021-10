Winterzeit Zeitumstellung: So fahren Stoag-Nachtexpresse in Oberhausen

Oberhausen. Die Uhren werden am 31. Oktober auf Winterzeit umgestellt. Was Stoag-Kunden in Oberhausen beachten sollten, wenn sie den Nachtexpress nutzen.

Die Zeitumstellung in der Nacht vom 30. Oktober auf den 31. Oktober hat auch Einfluss auf den Fahrplan der Nachtexpress-Linien der Stoag. Manche Linien fahren nur einmal, manche doppelt.

Die Uhren werden Ende Oktober um eine Stunde zurückgestellt, die Stunde zwischen 2 Uhr und 3 Uhr gibt es also zweimal. Wie das Verkehrsunternehmen mitteilt, verkehren die Nachtexpress-Linien NE1 bis NE7 zwischen 2 Uhr und 3 Uhr allerdings nur einmal, nämlich währen der Sommerzeit. In der Winterzeit finden die Fahrten in diesem Zeitraum nicht noch einmal statt.

Mache Nachtexpress-Linien fahren zweimal - nach Winter- und Sommerzeit

Am Beispiel des NE1 heißt das: Die Fahrt um 3:18 (Richtung Hirschkamp) ab der Haltestelle Fröbelplatz t entfällt nach neuer Winterzeit. Der Nachtexpress fährt ausschließlich um 3:10 nach Sommerzeit und um 4:18 nach Winterzeit. Nachtschwärmer finden die Fahrten von NE1 bis NE7, die im Zeitfenster der Zeitumstellung liegen, im Internet unter www.stoag.de/fahrplan/sonderfahrplaene

Die Linien NE10, NE11, NE12 und NE21 hingegen fahren zwischen 2 Uhr und 3 Uhr sowohl in der Sommerzeit als auch nach der Zeitumstellung in der Winterzeit. Die Fahrten finden somit zweimal statt.

