Zeitumstellung Zeitumstellung: So fahren in der Nacht zum Sonntag die Busse

Oberhausen. Nachtschwärmer haben am Wochenende in Oberhausen beim Blick auf den Linienbus-Fahrplan mit der Zeitumstellung zu rechnen.

In der Nacht vom 24. Oktober auf den 25. Oktober werden die Uhren um eine Stunde zurückgestellt, die Stunde zwischen 2 Uhr und 3 Uhr gibt es somit zweimal. Das stellt die Stoag vor eine etwas knifflige Fahrplan-Aufgabe.

Die NachtExpress-Linien NE1 bis NE7 verkehren in der Nacht von Samstag auf Sonntag (24./25. Oktober) zwischen 2 Uhr und 3 Uhr nur während der Sommerzeit. In der Winterzeit finden diese Fahrten nicht noch einmal statt, lautet der aktuelle Hinweis der Stoag mit Blick auf das Wochenende.

Nachtschwärmer finden die Fahrten von NE1 bis NE7, die im Zeitfenster der Zeitumstellung liegen, im Internet unter www.stoag.de.

In allen Stoag-Kunden-Centern liegen Handzettel mit den Fahrzeiten zur Mitnahme aus. Die NachtExpress-Linien NE10, NE11, NE12 und NE21 fahren zwischen 2 Uhr und 3 Uhr sowohl in der Sommerzeit als auch nach der Zeitumstellung in der Winterzeit. Diese Fahrten finden also zweimal statt.