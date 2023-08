„Zahltag“: Radio Oberhausen startet beliebtes Gewinnspiel

Die Radio-Oberhausen-Redaktion sitzt an der Essener Straße in Oberhausen.

Oberhausen. Perfekt für alle, bei denen gerade Ebbe in der Kasse ist: Mit etwas Glück übernimmt der Sender Rechnungen von Restaurant, Shopping oder Sauna.

„Zahltag – Wir zahlen deine Rechnung!“ heißt ein beliebtes Gewinnspiel von Radio Oberhausen, für das sich Hörerinnen und Hörer des Senders ab dem 14. August 2023 wieder bewerben können.

Nach den langen Sommerferien und so mancher Urlaubsreise ist die Haushaltskasse bei den meisten im Moment ziemlich leer – Rechnungen müssen dennoch bezahlt werden, ohne Wenn und Aber. Deshalb will das Lokalradio sein Publikum in den nächsten Wochen wieder tatkräftig unterstützen: Vom 21. August bis zum 8. September 2023 kümmert sich das Radio-Oberhausen-Team um die ungeliebten Beträge, die bei ihren Hörern aufgelaufen sind. Ab Montag, 14. August 2023, können Rechnungen eingereicht werden.

Gewinnspiel von Radio Oberhausen: Erst online anmelden, dann telefonisch teilnehmen

In einem ersten Schritt reicht es, die Daten der Rechnung, die aus diesem Jahr stammen muss, mitzuteilen. Dies ist möglich über ein Formular auf der Website des Lokalradios (radiooberhausen.de). Die eingesendeten Rechnungen werden im landesweiten „Rechnungszentrum“ aller NRW-Lokalradios gesammelt. Ab dem 21. August wird dann in einzelnen Spielrunden – montags bis freitags zwischen 7 und 16 Uhr – je eine Rechnung nach dem Zufallsprinzip gezogen. Hört man den eigenen Namen und Rechnungsinhalt, hat man bis zur vollen Stunde Zeit, sich unter der kostenlosen Hotline 0800 - 6636 600 zu melden.

Gelingt einem Kandidaten das, bekommt er die Summe, die auf seiner Rechnung steht, bezahlt. Wichtig sei es, teilt der Sender mit, möglichst lange sein Lokalradio zu hören und vielen Freunden und Verwandten Bescheid zu geben – das erhöhe die Chancen. Bei der Art der Rechnungen seien kaum Grenzen gesetzt: „Egal, ob es die teure Handwerker-Rechnung ist, der Beleg für ein Essen im schicken Restaurant oder die Quittung für den sündhaft teuren Besuch im Wellness-Tempel – die Hörer haben bezahlt, die NRW-Lokalradios erstatten zurück.“

