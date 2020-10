Zahl der Todesfälle in Oberhausen nur leicht gestiegen

Oberhausen. Im August 2020 sind mehr Menschen in Oberhausen verstorben als ein Jahr zuvor. NRW-Landesstatistiker entdecken eine Besonderheit fürs Jahr 2020.

Die Zahl der Todesfälle in Oberhausen ist im August 2020 leicht gegenüber dem Vorjahresmonat gestiegen. Das ergibt eine Auswertung des Landesamtes für Statistik IT.NRW. Es sind die derzeit aktuell verfügbaren Daten.

Demnach sind 246 Menschen in Oberhausen im August verstorben. Ein Jahr zuvor waren es 234. Deutlicher fällt der Anstieg im Vergleich zum Vormonat dieses Jahres aus: Im Juli 2020 sind 193 Menschen in unserer Stadt gestorben.

Oberhausen liegt mit dem leichten Anstieg der Todesfälle im Vergleich zum Vorjahr im NRW-Landestrend. Auch hier melden die Statistiker einen leichten Anstieg. Rund 17.500 Menschen fanden im August den Tod. Ein Jahr zuvor waren es noch knapp 16.200.

Die Düsseldorfer Daten-Experten haben eine Besonderheit für das Jahr 2020 entdeckt: In der Regel versterben in den Hochsommermonaten Juli und August mehr Menschen als im Juni oder September. Während im Juli dieses Jahres die Zahl der Verstorbenen aber auf einem vergleichsweise niedrigen Niveau lag, stieg sie im August im Vergleich zum Vormonat NRW-weit um rund zwölf Prozent an.

Die Auswertung der Gestorbenen in NRW umfasst lediglich Todesfälle von Personen, die innerhalb des Landes verstarben und hier auch gemeldet waren. Eine Aussage zu den Ursachen der Todesfälle haben die Landesstatistiker in dieser Auswertung nicht getroffen.