Zahl der Oberhausener Corona-Toten erhöht sich auf 38

Eine Mundschutzmaske hängt am Baum in der Nähe des Oberhausener Rathauses (Symbolbild Corona).

Oberhausen. Die Zahl der Oberhausener Bürger, die mit akuter Corona-Infektion verstorben sind, hat sich weiter erhöht.

Die Pressestelle der Stadt Oberhausen hat erneut traurige Nachrichten zur Corona -Lage in der Stadt zu vermelden: Mittlerweile sind drei weitere ältere Bürger, die sich mit Corona infiziert haben, an oder mit den Corona-Folgen gestorben. Damit steigt die Zahl der Corona- Todesopfer auf 38 an. Anfang November zählte die Stadt noch 17 an Corona verstorbene Einwohner. Gestorben sind jetzt zwei Frauen im Alter von 88 Jahren und 98 Jahren sowie ein 80-jähriger Mann.

Immerhin sinkt die Zahl der akut infizierten Oberhausener auf unter 600 (exakt 592). Damit reduziert sich in sehr kleinen Schritten die Wahrscheinlichkeit, sich im Stadtgebiet mit Corona zu infizieren. Noch am 22. November waren 1500 Oberhausener akut mit dem Virus infiziert – Negativrekord.

Genesen von der Corona-Infektion sind mittlerweile über 2500 Oberhausener, insgesamt hatten sich bisher nach Ausbruch der Pandemie im Frühjahr rund 3150 Bürger nachweislich mit dem Virus infiziert. Der Inzidenzwert (Zahl der Neuinfizierten je 100.000 Einwohner in den letzten sieben Tagen) sank leicht auf 133,3 (Vortag: 135,2).

Mittlerweile liegen 108 Corona-Patienten im Krankenhaus , fünf von ihnen müssen künstlich beatmet werden. Aktuell befinden sich insgesamt rund 1150 Oberhausener in Quarantäne – auch diese Zahl sank in den vergangenen Tagen. Unter den Menschen in angeordneter Quarantäne befinden sich 248 Schüler und 14 Lehrer sowie 73 Kita-Kinder und neun Erzieherinnen.

