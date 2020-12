Zahl der freien Intensivbetten in Oberhausen stark gesunken

Oberhausen Im Vergleich zur Situation Mitte Dezember hat sich die Corona-Lage in den Oberhausener Krankenhäusern verschlechtert.

Durch die schnelle Zunahme an Corona-Neuinfektionen und schweren Krankheitsbildern von Corona-Patienten in Oberhausen ist die Lage in den vier zentralen Krankenhäusern mit Intensivstationen im Stadtgebiet noch stärker angespannt als Mitte Dezember.

Wie aus dem aktuellen Report des Intensivbetten-Registers Divi hervorgeht, sind nur noch zehn Intensivbetten im gesamten Stadtgebiet nicht belegt -- und stehen frei zur Verfügung (Stand: 29. Dezember 2020). Mitte Dezember waren erst 77 Prozent der von den Kliniken angegebenen Intensivbetten belegt, 30 Prozent von den belegten Betten auf den Intensivstationen mit Corona-Patienten (Stand: Mittwoch, 16. Dezember 2020). Die Quote an freien Betten auf den Intensivstationen in Oberhausen lag damals bei 23 Prozent.

+++ Sie wollen keine Nachrichten aus Oberhausen verpassen? Dann können Sie hier unseren Newsletter abonnieren. Jeden Abend schicken wir Ihnen die Nachrichten aus der Stadt per Mail zu. +++

Jetzt sind 49 von 59 Betten auf den Klinik-Intensivstationen in Oberhausen belegt -- der Anteil an Corona-Patienten dort blieb mit 29 Prozent etwa gleich. Doch die Quote an freien Intensivbetten beträgt nur noch 17 Prozent. "Die zunehmende Patientenzahl auf den Intensivstationen besorgt mich sehr", sagte der städtische Krisenstabsleiter Michael Jehn am Dienstag der Redaktion. "Die Krankenhausvertretungen haben im Krisenstab mitgeteilt, dass die Lage auf den Intensivstationen sehr angespannt ist." Die Stadt hat bereits eine entsprechende Corona-Meldung an die Düsseldorfer Bezirksregierung weitergegeben. Dies ist bereits mehrfach in den vergangenen Wochen geschehen.

In ganz NRW sind 840 Intensivbetten frei, knapp 5000 sind belegt. Die Quote an freien Intensivbetten ist damit insgesamt noch niedriger als in Oberhausen: 14,5 Prozent. Alle Krankenhausträger können aber noch handeln: Über 2400 Betten sind als Notfallreserve laut Divi-Register innerhalb von sieben Tagen in NRW aufstellbar. Zudem könnten die Krankenhäuser noch verschiebbare Operationen anders terminieren, um Betten für Corona-Patienten frei zu machen und nicht mit Patienten anderer Operationen zu belegen.