Zahl der Corona-Todesfälle steigt in Oberhausen auf 165

Oberhausen Oberhausen meldet am Dienstag vier weitere Todesfälle im Zusammenhang mit dem gefährlichen Coronavirus. Der Inzidenzwert ist leicht gesunken.

Oberhausen beklagt vier weitere Todesopfer, die im Zusammenhang mit den grassierenden Coronavirus stehen. Drei Frauen und ein Mann im Alter zwischen 82 und 86 Jahren sind laut Rathaus-Pressestelle verstorben. Damit steigt die Gesamtzahl der Corona-Todesfälle auf 165.

Die aktuellen Zahl im Überblick - mit Stand Dienstag, 11. Januar 2021:

Seit Ausbruch der Pandemie haben sich in Oberhausen fast 6000 Menschen nachweislich mit dem Coronavirus infiziert, exakt sind es 5973. Am Vortag lag die Zahl bei 5937 - am Dienstag sind also 36 Neuinfektionen hinzugekommen.

Aktuell betroffen sind 651 Personen. 1302 Oberhausenerinnnen und Oberhausener müssen sich aktuell in häuslicher Quarantäne isolieren. 5157 Menschen gelten als wieder genesen, 165 Personen sind an oder mit dem Virus verstorben.

Inzidenzwert in Oberhausen weiter unter 200

Der Inzidenzwert, also die Zahl der Neuinfektionen je 100.000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen, ist erneut leicht gesunken: von 199,7 am Montag auf nun 194,1.

111 Corona-Patienten liegen derzeit in einem Krankenhaus, 13 von ihnen auf einer Intensivstation. Zwölf Menschen geht es so schlecht, dass sie beatmet werden müssen.

63.624 Tests haben in Oberhausen bislang stattgefunden, am Montag lag die Zahl noch bei 63.380.

2179 Menschen wurden bis einschließlich Dienstag, 12. Januar, 10 Uhr, geimpft.