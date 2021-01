Die Arbeitsagentur an der Mülheimer Straße in Oberhausen.

Arbeitsmarkt Zahl der Arbeitslosen sinkt in Oberhausen weiter

Oberhausen Im Dezember ist die Zahl der Arbeitslosen im Vergleich zum Vormanat leicht gesunken. Das Niveau des Vorjahres ist aber noch lange nicht erreicht.

Zum fünften Mal in Folge ist in Oberhausen auch im Dezember die Zahl der Arbeitslosen gesunken. Exakt 11.733 Menschen waren im vergangenen Monat arbeitslos gemeldet - knapp ein Prozent weniger als noch im November 2020. Die Quote beträgt damit derzeit 10,6 Prozent.

Wie sehr die Auswirkungen der Corona-Krise den Oberhausener Arbeitsmarkt dennoch weiter belasten, zeigt ein Blick auf das Vorjahr: Im Dezember 2019 waren knapp 950 weniger ohne Job als im Dezember 2020. Das entspricht einem Zuwachs von 2019 auf 2020 um 8,8 Prozent.

Auswirkungen des Corona-Lockdowns

„Auch bei den Beschäftigtenzahlen, die für Ende Juni 2020 vorliegen, können wir erstmalig Auswirkungen des Lockdowns erkennen", erklärt Christiane Artz, Geschäftsführerin der Agentur für Arbeit in Oberhausen: 66.576 Beschäftigte in Oberhausen bedeuten einen Rückgang um 0,8 Prozent im Vergleich zum März 2020.

Damit sei Oberhausen noch "relativ moderat betroffen", erklärt Artz. Denn die NRW-Spanne bei den Beschäftigtenzahlen liege zwischen minus 0,14 und minus 2,8 Prozent. "Der Beschäftigungsrückgang wäre ohne den Einsatz der Kurzarbeit viel stärker ausgefallen." 5.500 Beschäftigte von Oberhausener Firmen waren im Juni in Kurzarbeit. "Somit hat dieses Instrument viel abgefedert und Beschäftigung in hohem Maße gesichert“, sagt Artz.

Unterbeschäftigung sinkt in Oberhausen

Im Dezember 2020 haben 121 Oberhausener Betriebe für 2.369 Beschäftigte Kurzarbeit angezeigt. Wie viele Unternehmen die Kurzarbeit dann tatsächlich in Anspruch nehmen, zeigt sich erst nach einer Wartezeit von sechs Monaten.

Die Zahl der Arbeitslosen ist derweil auch bei der sogenannten Unterbeschäftigung gesunken, also bei der Zahl inklusive jener Arbeitslosen, die etwa aufgrund von Krankschreibungen oder Schulungen aus der eigentlichen Statistik herausfallen. Diese Unterbeschäftigung umfasste im Dezember 15.697 Personen. Das waren 62 weniger als im November 2020, aber 849 mehr als im Dezember 2019. Die Unterbeschäftigungsquote beträgt aktuell 13,7 Prozent.