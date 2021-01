Zahl der Arbeitslosen in Oberhausen steigt wieder

Oberhausen. Die Coronakrise beutelt den Arbeitsmarkt in Oberhausen schwer. Nach einer leichten Erholung Ende 2020 steigt die Arbeitslosenquote nun wieder.

Zum ersten Mal seit Monaten des Rückgangs ist die Zahl der Arbeitslosen in Oberhausen wieder leicht gestiegen. Fast 12.000 Menschen in Oberhausen sind mit Stichtag 29. Januar ohne Job. Im Dezember 2020 waren es noch knapp 200 weniger. Die Arbeitslosenquote steigt damit um 0,2 Prozentpunkte auf 10,8 Prozent. Zur Erinnerung: Vor der Coronakrise lag die Quote in Oberhausen bei knapp unter zehn Prozent.

Den Anstieg erklärt Arbeitsagentur-Geschäftsführerin Christiane Artz mit für einen Januar generell typischen Gründen. So enden beispielsweise befristete Verträge oft zum Jahresende. In diesem Jahr fällt der Anstieg nach Beobachtung der Expertin aber geringer aus als in den Vorjahren. „Wir sehen, dass die Kurzarbeit den Arbeitsmarkt stabilisiert“, erklärt Artz. Unternehmen nutzen demnach das Angebot sehr intensiv „und können damit oftmals Personal im Betrieb behalten“.

Weniger junge Menschen ohne Arbeit

Positiv sei auch die Entwicklung der Stellenmeldungen. Dem Arbeitgeber-Service wurden trotz Lockdown mehr Stellen gemeldet als im Dezember. Einen hauchdünnen Rückgang der Arbeitslosigkeit meldet die Agentur bei jungen Menschen unter 25 Jahren. 824 Personen dieser Altersklasse waren im Januar arbeitslos gemeldet, fünf weniger als noch im Dezember 2020.

Zugenommen hat dagegen die Zahl der Langzeitarbeitslosen in der Stadt. Knapp über 6000 Menschen haben seit mindestens einem Jahr keinen Job. Im Dezember waren es noch 113 Personen weniger. Ähnliches gilt für die sogenannte Unterbeschäftigung, die auch Arbeitslose erfasst, die wegen einer Krankschreibung oder einer Fortbildung nicht in der aktuellen Statistik geführt werden. Die Zahl ist von Dezember auf Januar um 180 gestiegen und liegt nun bei exakt 15.923 Personen. Die Unterbeschäftigungsquote beträgt 13,9 Prozent.

Ein Blick in die Region: Die Arbeitslosenquote ist auch in den umliegenden Städten gestiegen, in den meisten Fällen sogar deutlich als in Oberhausen: in Mülheim, Essen, Bottrop und Duisburg jeweils um 0,4 Prozentpunkte, in Gelsenkirchen und Dortmund um jeweils 0,5 Prozentpunkte.