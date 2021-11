Zahl der Arbeitslosen in Oberhausen im November gesunken

Das Jobcenter-Gebäude an der Marktstraße in Oberhausen.

Oberhausen. Die Zahl der Arbeitslosen in Oberhausen ist im November leicht gesunken. Experten sorgen sich aber über die angespannte Corona-Lage.

Die Zahl der Menschen ohne Job ist auch im November in Oberhausen erneut, wenn auch nur leicht, gesunken. Exakt 10.695 Personen sind aktuell arbeitslos gemeldet. Das sind 69 beziehungsweise 0,6 Prozent weniger als noch im Oktober. Im November vor einem Jahr waren 1.147 Menschen mehr gemeldet als in diesem Jahr – das entspricht einem Rückgang im Vergleich zum Vorjahr von 9,7 Prozent.

Die Arbeitslosenquote beträgt ebenfalls 9,7 Prozent – und liegt somit weiterhin unter der psychologisch wichtigen Marke von zehn Prozent. So wie vor Ausbruch der Corona-Pandemie. „Trotz der anhaltenden Einschränkungen, die die Corona-Pandemie mit sich bringt, zeigt sich der Arbeitsmarkt robust und aufnahmefähig“, sagt Gabriele Sowa, Geschäftsführerin der Agentur für Arbeit Oberhausen. „Aktuell ist es schwer einzuschätzen, welche Auswirkungen die sich verschärfende pandemische Lage sowie die zunehmenden Lieferengpässe auf den Arbeitsmarkt haben werden. Klar ist, dass manche Branchen besonders betroffen sind und auch zukünftig sein werden.“

Großteil ist von Sozialleistungen abhängig

Der Großteil der Arbeitslosen in Oberhausen wird vom Oberhausener Jobcenter betreut. 8637 Menschen beziehen also Hartz IV. Betroffen sind damit also gut 80 Prozent der in Oberhausen arbeitslos gemeldeten Personen. Knapp 6000 Oberhausenerinnen und Oberhausener gelten als langzeitarbeitslos.

Die sogenannte Unterbeschäftigung bezieht auch solche Personen mit ein, die zum Stichtag krankgeschrieben oder in einer Schulung waren und deshalb nicht in der Arbeitslosen-Statistik auftauchen. Diese Quote lag im November bei 12,9 Prozent. Auch hier ist die Zahl der Betroffenen leicht gesunken.

