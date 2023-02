Yade Yasemin Önder liest im Gdanksa Oberhausen

In den Vereinsräumen des Literaturhauses im Gdanska Oberhausen geht es am 24. Februar um Bulimie, Männer und Körperempfindungen.

Oberhausen. Am Freitagabend stellt die Theaterautorin ihr Buch „Wir wissen, wir könnten, und fallen synchron“ vor. Karten gibt’s an der Abendkasse

Das Literaturhaus Oberhausen lädt zu einer Lesung ins Gdanska ein. Am Freitagabend, 24. Februar, um 19 Uhr, stellt Yade Yasemin Önder ihr Buch „Wir wissen, wir könnten, und fallen synchron“ vor. Karten zu 10 Euro (ermäßigt 5 Euro) gibt es an der Abendkasse, Gutenbergstraße 8. Einlass ist ab 18 Uhr.

„Die namenlose Protagonistin (im gleichen Jahre geboren wie die Autorin) erzählt nicht gerade zuverlässig aus den ersten drei Jahrzehnten ihres Lebens, die sie in Deutschland und der Türkei verbringt. Der Konjunktiv, die Mehrdeutigkeit bestimmen diese Erzählung, die von Bulimie, Männern und Körperempfindungen berichtet“, so das Literaturhaus in seiner Vorankündigung. Durch ihre Erfahrung als Theaterautorin schaffe Önder Szenen von großer Dichte und Unmittelbarkeit. Das Debüt-Buch von Önder erschien 2022 erstmals im Kiwi-Verlag.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Oberhausen