Oberhausen. Das Theater-Spektakel „Schlingensief 2020“ präsentierte in der Lichtburg Hannah Dörrs einstündige Film-Inszenierung „Das Massaker von Anröchte“.

Wie mag der im Schwarzwald aufgewachsene Wolfram Lotz bloß auf die Wortkombination von „Massaker“ und „Anröchte“ gekommen sein – auf diese unschuldige 10.000-Seelen-Sammelgemeinde von zehn Einzeldörfern. Dort, vom Ruhrgebiet aus gesehen hinter Soest und Bad Sassendorf, gibt’s reichlich Wiesen, Wälder und Windräder – sowie den Steinbruch für den kunsthistorisch bedeutsamen Anröchter Gründsandstein. Und dieses mutmaßliche Idyll lässt Hannah Dörr in ihrem Film nach dem Lotz’schen Skript von den trübsten Ansichten des alten Kohlenpotts doubeln.

Ein schaurig-schönes Vergnügen, für Krimifans, die das Genre nicht sonderlich ernst nehmen – und die nicht gleich nach der Fernbedienung tasten, wenn die Action auf sich warten lässt – bot das Theater-Spektakel „Schlingensief 2020“ mit dieser, wie Dramaturgin Elena von Liebenstein sagte, „Team Preview“ im größten Saal der Lichtburg. „Team Preview“ heißt zunächst einmal: Hier versammelte sich ein äußerst dankbares Publikum, das sich über jeden kleinen Auftritt aus dem Oberhausener Ensemble vernehmlich freute und selbst die stoisch dargebotenen Mini-Pointen giggelnd auskostete. Also das Gegenteil eines kritischen Test-Publikums a la Hollywood.

Probenszene im Wittener „Hotel Specht“ mit (v.li.) Luise Arnst (als Gastwirtin) sowie den Ermittlern Hendrik Arnst und Julian Sark. Foto: Jürgen Theobald / FUNKE Foto Services

Der Ankündigung eines „Antikrimi“ kann man zustimmen. Ob dem Spektakel-Paten Christoph Schlingensief diese sehr mählich fortschreitende Ermittlungsstory zugesagt hätte? Das Oberhausener Provokations-Genie war als Filmemacher in jedem Wortsinne spritziger unterwegs. Dabei lässt Hannah Dörr gleich in der ersten Einstellung ein Pappmaché-Köpfchen kullern, als Reiter auf einem Feldweg an Spaziergängern – nein, eben nicht vorbei galoppieren. Das war allenfalls ein verschärfter Trab – wie er dieser Krimi-Groteske entspricht.

Das Revier von seiner trostlosesten Seite

Falls sich Ältere noch an die österreichische Grummel-Größe Lukas Resetarits in „Kottan ermittelt“ erinnern sollten: Diese ÖRF-Serie gebärdete sich vergleichsweise wie ein Feuerwerk der rasanten Schnitte und zündenden Dialoge. Bei Hannah Dörr ist jeder Wortwechsel ein liebevoll inszenierter Rohrkrepierer. Denn verglichen mit ihrem griesgrämigen Kommissar (Hendrik Arnst) war selbst der alte Tränensack Horst Tappert ein lila Launebär. Da kann einem der nahezu stumme Assistent (Julian Sark in der Rolle des Kofferträgers) nur leid tun.

Die schläfrigen Kriminalisten aus der Stadt: Hendrik Arnst und Julian Sark sind im Vertreterhotel wie in einer Zeitschleife gefangen. Foto: Theater Oberhausen

Sprechender als die Dialoge sind die Dekors, Bilder – und nicht zuletzt der surreal übersteuerte Ton. Die hier eingespannten Location-Scouts haben wirklich ganze Arbeit geleistet, das Revier von seiner trostlosesten Seite zu zeigen. Noch dazu präsentiert in derart ausgelaugten Farben, als wäre der Filmstreifen mehrmals zu heiß gebadet worden, und in einem quadratischen Bildformat, das auch den Betrachter geradezu klaustrophobisch einkastelt. Wer aus dieser Stadt (eindeutig viel mehr Oberhausen als Anröchte) nicht rechtzeitig verschwindet, der muss ja zum Mörder werden.

Filmton lässt alltäglichste Geräusche eskalieren

Und so lässt der Filmton horrormeisterlich die alltäglichsten Geräusche eskalieren. Da wird das Köpfen eines Frühstückseis zum akustischen Gemetzel. Und so wie Anna Polke hinter der Metzgerstheke die langen Messer wetzt, erwartet man nach dieser „Heavy Metal“-Attacke auf der Tonspur auch einen klingenklirrenden Großangriff im Bild.

Theatererfahren: Regisseurin und Autor Die 30-jähriger Berlinerin Hannah Dörr arbeitet als Filmregisseurin und Video-Künstlerin fürs Theater. Sie begann mit eigenen Videoarbeiten beim Jugendtheater der Volksbühne Berlin, war dort auch Assistentin von Frank Castorf. 2014 gründete Hannah Dörr die Theatral-Film-Reihe in Köln. 2016 erhielt sie den Förderpreis des Landes NRW für junge Film-Künstler und wurde Geschäftsführerin der Ö-Filmproduktion. Der in Hamburg geborene, im Schwarzwald aufgewachsene Wolfram Lotz hatte als gerade 30-Jähriger 2011 sein großes Jahr als Bühnenautor: Für „Der große Marsch“ erhielt er den Kleist-Förderpreis, für „Einige Nachrichten an das All“, im Vorjahr auch in Oberhausen zu sehen, wählten ihn die Kritiker von „Theater heute“ zum Nachwuchsautor des Jahres. Für „Die lächerliche Finsternis“ avancierte er 2015 zum Dramatiker des Jahres.

Doch nichts geschieht. Die Ermittler aus der Stadt treten genüsslich auf der Stelle – dabei müssten sie doch alles daran setzen, der braunbeigen Hölle ihres Vertreterhotels so schnell wie möglich zu entkommen. Der in Gesellschaft so wortkarge Assistent philosophiert auf seinen einsamen Gängen am Deich und durchs Dorf, als wollte er die Todes-Poeten Georg Trakl und Paul Celan überbieten: „Wir sind wie Rauch, der vom Wind fortgetragen wird.“

Gut, dass wenigstens der derb halbgescheite Kommissar mal dem Bürgermeister (Klaus Zwick mit Mafioso-Attitüde) die Nase verbiegt und mal die Dorfjugend mit entschlossenen Schüssen in die Luft einschüchtert. Es gibt ja nicht immer ein begeisterungswilliges Team-Publikum, das die anderen Zuschauer bis zum Show-down wachhält.