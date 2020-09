Wohlfahrtsverbände fordern Erhalt aller Arbeitslosenprojekte

Der Caritasverband Oberhausen hat turnusgemäß den Vorsitz der „Arbeitsgemeinschaft der freien Wohlfahrtsverbände in Oberhausen“ (AGW) übernommen. Awo-Geschäftsführer Jochen Kamps (l.) übergibt den Staffelstab an Caritasdirektor Michael Kreuzfelder.

Der Caritasverband Oberhausen hat turnusgemäß den Vorsitz der „Arbeitsgemeinschaft der freien Wohlfahrtsverbände in Oberhausen“ (AGW) übernommen. Awo-Geschäftsführer Jochen Kamps übergibt den Staffelstab an Caritasdirektor Michael Kreuzfelder. Für die kommenden zwei Jahre koordiniert die Caritas die gemeinsame Arbeit der Wohlfahrtsverbände – und die wollen sich jetzt verstärkt gemeinsam in die aktuelle Sozialpolitik einmischen.

„Ziel unserer Arbeit ist die gemeinsame Zukunftsgestaltung der sozialen Stadt Oberhausen. Hierbei wollen wir weiter besondere Partnerin von Politik, Verwaltung und allen sozialverantwortlich engagierten Organisationen sein“, so Michael Kreuzfelder. Insbesondere im Kommunalwahljahr und im Zusammenhang mit den geplanten Sozialkonferenzen werde sich die AGW engagieren. Darüber hinaus will sich die AGW stärker in die aktuelle Sozialpolitik einmischen und die Arbeit der Wohlfahrtsverbände bekannter machen.

Warnung vor Kürzungen bei Arbeitslosenzentren

In der aktuellen Debatte um Arbeitslosenprojekte fordert die AGW einen Erhalt der Förderung. „Die Arbeitslosenzentren sind wesentlicher Bestandteil zur Integration gerade langzeitarbeitsloser Menschen“, so Kreuzfelder. Bei der angekündigten Umstellung der Landes-Finanzierung dürfe es nicht zu Kürzungen kommen. „Die Menschen brauchen unabhängige und erfahrene Stellen, die Selbstvertrauen und Perspektive vermitteln und gleichzeitig Arbeitssuchenden helfen, ihre Rechte wahrzunehmen. Wir fürchten, dass die Veränderungen zu Lasten von Erwerbslosen gehen, die wir in unseren Beratungsstellen unterstützen.“

In der AGW sind die Arbeiterwohlfahrt, die Caritas, das Deutsche Rote Kreuz, das Diakonische Werk, die Jüdische Gemeinde sowie der Paritätische Wohlfahrtsverband zusammengeschlossen. Von der Schwangerenberatung bis zur Sterbebegleitung: Mit ihren umfassenden Angeboten in allen sozialen Bereichen betreuen, beraten und begleiten die Verbände jährlich mehre tausend Menschen. Knapp 4000 Beschäftigte und 4000 Ehrenamtliche engagieren sich Tag für Tag für Andere. Damit sind die Wohlfahrtsverbände größter Akteur sozialer Arbeit in Oberhausen.