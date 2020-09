Wohlfahrt: Oberhausen soll Flüchtlinge aus Moria aufnehmen

Oberhausen. Oberhausener Wohlfahrtsverbände fordern den Rat auf, sich der Initiative zehn deutscher Städte anzuschließen, um Menschen aus Moria aufzunehmen.

Die Wohlfahrtsverbände in Oberhausen appellieren an den Rat Stadt, ein Zeichen der Solidarität mit den Flüchtlingen aus Moria zu setzen. Oberhausen solle sich den zehn Kommunen anschließen, die Menschen aus dem durch einen Großbrand zerstörten Camp auf der griechischen Insel Lesbos aufnehmen wollen. Rund 12.000 Flüchtlinge sind von dem Brand betroffen.

Oberbürgermeister der Städte wie Düsseldorf, Bielefeld oder Köln, fordern in dem Brief an Kanzlerin Angela Merkel und Innenminister Horst Seehofer die Regierung auf, den Weg für die Aufnahme von Flüchtlingen zu ebnen. Sie selbst würden die Menschen in ihren Kommunen unterbringen.

Wasser und Lebensmittel fehlen

„Schließen wir uns der Erklärung an und zeigen damit Bereitschaft zur konkreten Aufnahme von Flüchtlingen aus Moria“, sagt Michael Kreuzfelder, Direktor der Oberhausener Caritas und Vorsitzender der AGW, der Arbeitsgemeinschaft der Wohlfahrtsverbände. Es gehe ihm darum, „zu zeigen, dass wir an der Seite der Menschen stehen, denen auf Lesbos weder ausreichend Wasser noch Lebensmittel zum Überleben zur Verfügung stehen.“

Eine definierte und damit verkraftbare Zahl von Flüchtlingen aufzunehmen, sei bei den vorhandenen Hilfsstrukturen in Wohlfahrt und Gesellschaft zu bewältigen, meint Kreuzfelder. „Die Wohlfahrtsverbände werden Politik und Verwaltung bei diesem zwingend erforderlichen Akt der Menschlichkeit nachhaltig und verlässlich unterstützen.“