Abbamania & Co.: Oberhausener Wochenende hat viel zu bieten

Mamma Mia! "Abbamania -The Show" lässt am Sonntag, 16. April, die Tribute-Hits von Abba durch die Arena Oberhausen tanzen.

Oberhausen. Schnurrender Indie, brodelnder Schlager und Ohrwurm-Hymnen von Abba. Im Oberhausener Wochenende (14. bis 16. April) steckt Musik. Unsere Tipps.

Top 1: Abba, Hallo! Dancing Queens tanzen durch die Arena

In den Mai wird noch nicht getanzt, aber die Hits dieser schwedischen Pop-Ikonen gehen einfach immer. „Abbamania - The Show“ versteht sich als Tribute-Konzert auf die vier Musikerinnen und Musiker von Abba. Am Sonntag, 16. April, startet um 20 Uhr die Hit-Hitparade in der Rudolf-Weber-Arena neben dem Centro Oberhausen.

Es dürfte also nicht überraschen, wenn sich Mamma Mia, Waterloo, Dancing Queen und Super Trouper munter in die Abba-Parade einreihen. Optische Ähnlichkeiten der Bühnenbesatzung ist ebenfalls kein Zufall. Tickets kosten zwischen 51 und 81 Euro. www.rudolf-weber-arena.de

Top 2: Paul Gerlinger verbreitet Poesie mit der Gitarre

Paul, Platten, Poesie - das ist wirklich poll! Dabei wird der Hauptdarsteller am Samstag, 15. April, beim Konzert der Musik-Reihe Indie Radar Ruhr sicher mehr bieten als zurecht geschüttelte Alliterationen. Singer-Songwriter Paul Gerlinger spielt im Gdanska am Altmarkt groß auf. Songs wie „Keine Kompromisse“, „Nachricht von dir“ und „Von vorne anfangen“ bieten genügend Gesprächsstoff.

Der 26-Jährige steht für feinen Indie-Pop und bringt ab 20 Uhr die Reviermusikerin Stina Holmquist zur Unterstützung mit. Karten kosten 12 Euro. www.indie-radar-ruhr.de

Top 3: Schauspieler mit Prädikat trifft auf Prädikat-Winzer

Keine Sorge, diesen Schauspieler muss man sich nicht schön trinken. Der Festmime Günter Alt wird am Samstag, 15. April, beim Kulturabend in der Fabrik K14 bestimmt treffliche Pointen setzen. Trotzdem wird die Lesung mit der Verkostung von bekannten Weinen verbunden. Motto: Schauspieler mit Prädikat trifft auf Prädikat-Winzer.

Die Winzerfamilie Martin und Britta Korrell bringt ihren Riesling vom Weingut an der Nahe mit. Tickets für Lesung und Wein-Tasting kosten 25 Euro - solange der Vorrat reicht. An der Lothringer Straße 64 geht es um 20 Uhr los. www.fabrik-k14.de

Top 4: Schlagerherz pocht in der Turbinenhalle

Den Herzschlag der Schlagerszene spürt man im Ruhrgebiet besonders deutlich. Daher wundert es nicht, dass am Samstag, 15. April, mit „Schlagerherz“ der nächste Zicke-Zicke-Abend seinen Kurs auf die Turbinenhalle nimmt. Die Macher halten sich nicht mit bekannten Hits zurück. Norman Langen („Pures Gold“) ist genauso dabei wie die Gruppe Neon („Supergut“) sowie DJ Domic.

Die Discofox-Nacht startet im Steffys Nightclub um 21 Uhr. Der Eingang ist am schnellsten über die Mülheimer Straße erreichbar. Tickets kosten im Vorverkauf 8 Euro plus Gebühren und 13 Euro an der Abendkasse. Einlass ist ab 18 Jahren. www.turbinenhalle.de

Top 5: Jugendsünde wirft Hitmaschine im Altenberg an

Ja, über manchen mutigen Hits muss man einfach wohlwollend hinweg hören. Die Partyreihe „Jugendsünde“ kündigt für Samstag, 15. April, darum auch keinen Möchtegern-Trash an, sondern einfach nur wunderbar schreckliche Musik.

Diesmal knöpfen sich die Macher ab 23 Uhr die bekannten und berüchtigten Songs aus den 1990er und 2000er Jahren vor. An der Abendkasse im Zentrum Altenberg (Schlosserei, Hansastraße 20) kosten die Party-Tickets 10 Euro. Einen Vorverkauf gibt es diesmal allerdings nicht. www.zentrumaltenberg.de

