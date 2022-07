Schon am Freitag ging es hier rund. Die Musik-Sommer-Nacht lockt am Samstag in Oberhausen auch wieder vor die Homebar. Am späteren Abend gibt es in der Turbinenhalle (Schallwerk) außerdem eine lange Nacht der elektronischen Musik.

Musik-Sommer-Nacht Wohin am Samstag? Die besten Tipps für Oberhausen

Oberhausen. Wer am Wochenende (8. bis 10. Juli) in Oberhausen etwas erleben möchte, kann zwischen City-Fest, Lesung, DJs und Musical wählen. Unsere Tipps.

Top 1: Drei Männer treffen drei Frauen…

Was kommt dabei heraus, wenn sich drei Herren und drei Damen treffen? Ein Klang-Auflauf der besonderen Sorte. Im Stadion Niederrhein macht das Musiker-Trio-Doppel bestehend aus „Wildes Holz“ und „Zucchini Sistaz“ gemeinsame Sache. Beim Sommertheater heißt es am Samstag (9. Juli) ab 20 Uhr: Wildes Zucchini-Holz!

„Nicht nur werden beide Ensembles ihre größten Hits präsentieren, sie lassen sich auch auf waghalsige gemeinsame Darbietungen ein, die sowohl musikalisch als auch optisch besonders reizvoll zu werden versprechen“, meinen die Veranstalter. Für die Schau an der Lindnerstraße gibt es noch Tickets - ab 29,50 Euro. www.ebertbad.de

Top 2: Erzählen wir doch mal wieder Märchen

Es war einmal… ein Abend ohne Langeweile. Im Theater an der Niebuhrg widmet sich das Ensemble den fantasievollen Geschichten aus ausgedachten Welten. „Was Sie schon immer über Märchen wissen wollten“ heißt es am Freitag (8. Juli) ab 19 Uhr. Die Niebuhrger verpacken das Thema originellerweise in einem Comedy-Musical.

Es wird ein irrer Ritt durch die Märchenwelt, in der Hexen, Zwerge, Fabelwesen und Beamte auftauchen, um nach dem Wunder des „Happy Ends“ zu forschen. An der Niebuhrstraße 61 werden sämtliche staubigen Märchenbücher aufgeschlagen. Eintritt: 29 Euro, ermäßigt 15 Euro. www.niebuhrg.de

Top 3: Im Werk hämmert nur der pure Beat

Früher sorgte die Turbinenhalle für frische Energie für benachbarte Werke der Gutehoffnungshütte. Auch heute wird hier noch gearbeitet, allerdings ausschließlich zum Vergnügen, wie sich am Samstag (9. Juli) ab 22 Uhr beim DJ-Abend „Winkelg4sse“ zeigen wird. Dann tritt eine fleißige Auswahl an Discjockeys an. Mit dabei ist auch der bekannte Aufleger Brandon aus dem Bootshaus in Köln. Dazu Xtra Life, Danyl, Pottbrüder und Jaenk.

Die Macher der Homebar aus der Innenstadt bitten im Schallwerk (sonst: Steffys) zur elektronischen Party-Nacht. Wer an der Mülheimer Straße dabei sein möchte, hat viel Auswahl. Bis 6 Uhr morgens spielt die Musik. Eintritt 10 (Vorverkauf) bis 18 Euro (Late-Night). www.schallwerk-oberhausen.de

Top 4: Lesung und Musik über Kälte und Freundschaft

Heute mal ins Konzert oder besser in eine berührende Lesung? Im Druckluft klappt am Freitag (8. Juli) ab 20 Uhr beides. Denn Ela Meyer liest aus ihrem Roman „Es war schon immer ziemlich kalt“ - und zwar im Druckluft am Förderturm 27.

Es geht um die Geschichte von Jugendfreundschaften, die sich bei der Suche nach Orientierung in der Provinz zu entfernen drohen. Denn die Lebenspläne der Protagonisten unterscheiden sich stark…

Dies alles wird nicht nur in stimmungsvolle Worte gefasst, sondern auch mit Musik verpackt. Dazwischen und danach gibt es passende Klänge von Sorry Marr. Im Anschluss gibt es weitere Live-Musik von Vego. Der Eintritt im „Neuen Café“ ist frei. Es wird ein Spenden-Hut herumgereicht.

Top 5: Den Sommer einer langen Nacht spüren

Teilen, wir müssen wieder mehr das Teilen lernen. In der Oberhausener Innenstadt, zwischen Friedensplatz und Altmarkt, tauschen 21 Bands und Solo-Musiker die Aufmerksamkeit des Publikums. Denn bei der Musik-Sommer-Nacht gibt es auf sieben Bühnen viel Auswahl von Cover-Rock, Pop, Schlager bis DJ-Musik.

Die Musiker spielen nacheinander, zeitgleich und abwechselnd. Am Freitag (8. Juli) zwischen 18 und 22 Uhr auf drei Bühnen samt Schlagerabend mit Norman Langen. Am Samstag (9. Juli) von 18 und 24 Uhr endlich an allen sieben Standorten vor Uerige Treff, Alter Hut, Homebar, Extrablatt und Gdanska sowie auf dem Sapo-Platz und Ecke Elsässer Straße/Marktstraße. Eintritt überall frei!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Oberhausen