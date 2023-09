Wochenende mit Brückentag: Kirmes und Shopping in Oberhausen

Die letzte Kirmes der Saison in Oberhausen: Die Wottelkirmes in Königshardt lockt gleich sechs Tage lang - und mit reichlich Programm.

Oberhausen. Das Wochenende 29. September bis 1. Oktober ist in Oberhausen mit Events geschmückt. Der Feiertag am Dienstag macht auch den Montag spannend.

Top 1: Freude um Karotten - Wottelmarkt und Wottelkirmes

Das Erntedankfest ist ein guter Grund, um sich in Königshardt genauer umzuschauen. Die Wottelkirmes, benannt nach der Karotten-Gemüsepflanze, startet gleich an sechs Tagen. Nach dem Königshardter Kirmesheiligabend am Donnerstag, 28. September, zwischen 17 und 24 Uhr, werden auch alle Wochenendtage und der Brückentag bis zum Tag der deutschen Einheit, Dienstag, 3. Oktober, bespielt.

Besondere Höhepunkte am Theodor-Spiering-Platz und an der Königshardter Straße: Am Freitag wird um 17 Uhr der Erntedankkranz aufgezogen, gegen 21 Uhr startet ein Feuerwerk. Samstag und Sonntag öffnet der große Handwerker- und Bauernmarkt von 11 bis 20 Uhr. Am Sonntag beginnt der Autoscooter-Gottesdienst um 10.30 Uhr. Eintritt frei. www.kig-koenigshardt.de

Top 2: Verkaufsoffener Sonntag und Neue Mitte Fest am Centro

Egal, was die Temperaturen sagen: Das Centro holt die herbstlichen Klamotten raus. Am Samstag, 30. September, und Sonntag, 1. Oktober, gibt es Fashion-Shows mit aktuellen Trends. Am Sonntag öffnen zwischen 13 und 18 Uhr alle Geschäfte zum verkaufsoffenen Sonntag.

Bereits am Freitag, 29. September, starten die Centro-Macher um 18 Uhr einen Live-Stream im Internet mit Mode- und Beautytrends. Das Neue Mitte Fest mit Kinderspielen flankiert den Reigen. Eintritt frei. www.westfield.com

Top 3: TikTok-Bekanntheit Marco Gianni scherzt in der Stadthalle

Fans finden TikTok witzig. Für Naserümpfer ist das soziale Netzwerk eher ein Witz. Marco Gianni hat hier immerhin 1,3 Millionen Anhängerinnen und Anhänger gesammelt - und dementsprechend gut lachen. Da passt es irgendwie, dass der 25-Jährige am Freitag, 29. September, mit seinem zweiten Comedy-Programm in der Luise-Albertz-Halle auf Lacher aus ist.

Der Senkrechtstarter möchte sein Bühnenprogramm mit einem ironischen Blick auf die seichte Welt der Influencer nähren. An der Düppelstraße 1 geht es um 20 Uhr los. Tickets: 37 Euro. www.marco-gianni.com

Top 4: Sie stöbern wieder! Stoffmarkt in der Innenstadt

Anziehend ist er allemal: Der Stoffmarkt zieht von Stadt zu Stadt und bietet neben Händlern aus den Niederlanden auch Anbieter aus der Region. Das Motto lautet: Selber nähen!

Früher war der Stoffmarkt in Oberhausen auf dem Altmarkt heimisch, zog dann aber auf den Saporischschja-Platz um. Am Montag, 2. Oktober, dürfen Besucherinnen und Besucher zwischen 10 und 17 Uhr stöbern. Eintritt frei. www.stoffmarktholland.de

Top 5: Dame rappt beim Open-Air neben der Turbinenhalle

Der österreichische Rapper und Sänger Dame lässt sich am Samstag, 30. September, in Oberhausen blicken. Und das ist aus doppelter Sicht interessant. Der Salzburger Songwriter gibt in der Stadt sein einziges Deutschland-Konzert. Und: Obwohl der Herbst schon Einzug gehalten hat, tritt Dame, der eigentlich Michael Zöttl heißt, an der Turbinenhalle bei einem Freiluft-Konzert vor seine Fans.

Innerhalb von zehn Jahren sind acht Alben wie „Herz gegen Fame“ und „All meine Farben“ zusammengekommen. Fünf davon landeten hierzulande in den Top 10 der Verkaufscharts. Im Lipperfeld 23 dürfen Interessierte ab 17 Uhr auf das Gelände. Zwei Stunden später geht es samt Überraschungsgästen los. Ticket plus T-Shirt: 70 Euro. www.turbinenhalle.de

Was ist sonst noch los in Oberhausen?

-> Musik-Mix-Show „Club Modern“ lockt ins Ebertbad

-> Mini-Festival „Future Sounds“ rockt im Druckluft

-> Kabarett mit Alfons - und französischer Humor-Würze

-> Festwoche bei Arminia Klosterhardt: Oktoberfest, Brings und Tote Ärzte

