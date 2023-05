Witamy w Oberhausen: Gesamtschule empfängt polnische Partner

Am Rhein in Düsseldorf: Auch die NRW-Landeshauptstadt zählte zum umfangreichen Besuchsprogramm.

Oberhausen. Seit zwei Jahrzehnten gibt es an der Heinrich-Böll-Gesamtschule einen internationalen Austausch mit Polen. Die Kontakte sollen 2024 weitergehen.

„Witamy w Oberhausen!“ Herzlich willkommen in Oberhausen! Drei Jahre hatte coronabedingt keine Austauschbegegnung mit Polen stattfinden können, nun war die Oberhausener Heinrich-Böll-Gesamtschule (HBG) wieder stolzer Gastgeber.

Eine Schülergruppe der polnischen Partnerschule in Nysa (Neiße) ist für einige Tage nach Oberhausen gereist. Begleitet von ihren zwei Lehrerinnen verbrachten zehn polnische Schülerinnen und Schüler gemeinsam mit Schülern der Jahrgänge 10 bis 12 sechs aufregende und erlebnisreiche Tage, die sie nicht so schnell vergessen werden.

Es passte alles: Sowohl bei der Projektarbeit als auch beim Rahmenprogramm und in der gemeinsam verbrachten Freizeit fanden die Jugendlichen schnell zusammen und verstanden sich prima. Die Projektarbeit drehte sich aus aktuellem Anlass um das Thema „20 Jahre Austausch – Wo stehen wir, wohin wollen wir?“, denn im Jahr 2003 hatte alles angefangen, als sich eine kleine Delegation der HBG auf den Weg nach Nysa gemacht hatte, um die Schulpartnerschaft zu begründen.

Ideen und Vorschläge für die Austauschzukunft gefragt

Sportliche Aktion: Beim Bowling lernten sich die Schülerinnen und Schüler besser kennen. Foto: Dana Röhl / HBG

Seit dieser Zeit haben regelmäßig Austauschbesuche stattgefunden, insgesamt waren über 400 Jugendliche beider Länder beteiligt. In gemeinsamen Power-Point-Präsentationen und in Form eines Plakats stellten die Schülerinnen und Schüler wesentliche Aspekte dieser Partnerschaft dar. Außerdem waren Ideen und Vorschläge für kommende Besuche gefragt. Denn das dies nicht der letzte Austauschbesuch war – darin sind sich alle Beteiligten einig.

Ergänzend zur Projektarbeit in der Schule wurden Sehenswürdigkeiten in Stadt und Region besucht: Stadtrundfahrt, Gasometer, eine Visite in der Landeshauptstadt Düsseldorf – all das zählte zum Programm. Neben einem Bowling-Abend gab es ein stimmungsvolles Abschlusstreffen.

Der Dank der Beteiligten gilt auch dem Deutsch-Polnischen Jugendwerk (DPJW). Nun hoffen alle, im nächsten Jahr eine genauso schöne Woche im polnischen Nysa verbringen zu können.

