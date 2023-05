Winzerfest Oberhausen: Leckere Weine auf dem Friedensplatz

Beim Feierabendmarkt auf dem Saporishja-Platz gibt es ohnehin leckere Tröpfchen, im Mai dreht sich beim Winzerfest auf dem Friedensplatz noch einmal alles um das edle Getränk Wein. Im Bild: Cornelia Nowak-Behle und Ute Fröhlich-Werner (von links) bei Feierabendmarkt am 6. April.

Oberhausen. Es darf wieder geschlemmt und geschlürft werden: Vom 18. bis 21. Mai steigt das Winzerfest auf dem Friedensplatz in der Oberhausener Innenstadt.

Sich die Sonne auf die Nase scheinen lassen, dem Plätschern des Brunnens lauschen und dazu ein leckeres Gläschen Wein trinken: Vom 18. bis zum 21. Mai ist wieder Winzerfest auf dem Friedensplatz in der Oberhausener Innenstadt. Vier Tage lang gibt es Leckerbissen, edle Tropfen, Musik und Geselligkeit.

Das Programm hat so einiges zu bieten: Am Donnerstag, 18. Mai, geht es um 14 Uhr los. Und um 16 Uhr steht schon der erste Top-Act auf der Bühne: Sebastian Dey, Oberhausens Fast-Star für den Eurovision Song Contest 2012 in Baku, hat sein Kommen fest zugesagt. Um 20 Uhr gibt’s House und Elektromusik vom DJ-Duo Die Pottbrüder. Dazu vielleicht ein Gläschen Winzersekt? Oder doch lieber einen Riesling?

Winzerfest Oberhausen: Nito Torres lädt zum Singen ein

Freitag geht es um 15 Uhr mit Klaviervariationen von Eva Raths etwas ruhiger los. Für 16.30 Uhr lädt Nito Torres zum Mitsing-Nachmittag ein. Ein Schluck Müller-Thurgau ölt die Stimmbänder. Folk, Blues und Soul steht am Abend auf dem Programm, Teneja steigt um 19 Uhr auf die Bühne. Und prostet vielleicht mit einem Chardonnay oder einem Spätburgunder zu?

Die Organisatoren freuen sich auf das Winzerfest vom 18. bis 21. Mai auf dem Friedensplatz Oberhausen. Foto: mape / WAZ Oberhausen

Mit Klaviervariationen startet auch der Samstag, 20. Mai, um 15 Uhr. Julika, „eine grandiose Stimme auf dem Winzerfest“, wie es in der Ankündigung heißt, zeigt dann um 16.30 Uhr ihr Können. Tubeless Tom and the Coal Cats rocken sich um 19 Uhr über den Friedensplatz. Motto: Rockabilly pur. Weinempfehlung: Merlot, Regent oder doch ein Blanc de Noir?

Um 12 Uhr geht es am Sonntag direkt weiter: Die Jazzhalunken spielen pünktlich zum Winzerfrühschoppen auf. Der Clou: Die beteiligten Winzer bieten von 11 bis 13 Uhr das Glas Winzersekt für 2 Euro an. Wie wär’s mit einem leichten Rosé zu früher Stunde? Um 14 Uhr greift Eva Raths erneut in die Klaviertasten. Chansons von Jacques Brel bis Edith Piaf spielt Akkordeonist Lothar Meunier ab 15.30 Uhr.

Winzerfest Oberhausen: Wein von Mosel und Nahe

Für die Weine sorgen unter anderem die Weingüter Arenz (Mosel), Eller (Rheinhessen), Hörner (Pfalz) und Lersch (Nahe). Die Lerschs haben zwei Jahre in Folge den „Ehrenpreis des Weinordens an der Nahe“ erhalten, für herausragende Leistungen bei der Wein-und Sektprämierung 2021 und 2022.

Hungrig muss beim Winzerfest übrigens auch niemand bleiben, es gibt etwa Currywurst und Wildbratwurst der Fleischerei Bischoff, bretonische Baguettes, Austern, frittierten Fisch und Flammkuchen. Nicht den Winzern verraten, aber das Marktstraßen-Restaurant La Maddalena serviert sogar sardisches Bier.

