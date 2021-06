Wilde Nacht auf der Mülheimer Straße – Diensthund im Einsatz

Oberhausen. Versuchter Einbruch, Flucht und ein Polizeihund im Einsatz – die Nacht zum Freitag war turbulent auf der Mülheimer Straße in Oberhausen.

In der Nacht zum Freitag, 18. Juni, spielten sich auf der Mülheimer Straße in Oberhausen Szenen ab, wie man sie sonst wohl nur aus dem Fernsehen kennt. Der Hauptdarsteller: Polizeihund Cassy. Gegen 2.50 Uhr wurde ein 47-jähriger Oberhausener von Lärm geweckt. Als er am Fenster nachsah, erkannte er mindestens zwei Männer, die sich an der Kellertür eines Mehrfamilienhauses zu schaffen machten. Während er die Polizei alarmierte, flüchtete einer der Verdächtigen, ein Mann mit Gipsarm.

Ganz in der Nähe waren zur gleichen Zeit Polizeihund Cassy und sein Hundeführer auf Streife unterwegs. Am Tatort angekommen flüchteten beide Verdächtige. Einer benutzte dabei ein Fahrrad, sein Komplize lief zu Fuß in die andere Richtung. Ein weiterer Anwohner konnte dem Polizisten mitteilen, dass einer der Flüchtigen sich hinter einem Auto versteckte – als der Beamte ihn aufforderte, hervorzukommen, kroch der Mann unter das Auto und trat nach Cassy.

Polizeihund zieht Flüchtigen unter einem Auto hervor

Der Hund ließ sich das nicht gefallen – als der Polizist das passende Zeichen gab, zog Cassy den Verdächtigen an der Schulter unter dem Auto hervor. Der Mann konnte festgenommen werden und musste wegen einer Bisswunde ins Krankenhaus, bevor er in Polizeigewahrsam übergeben wurde. Eine Überprüfung ergab, dass er bereits mehrfach unter Verwendung unterschiedlicher Namen polizeilich in Erscheinung getreten und aktuell zur Fahndung ausgeschrieben war.

Doch damit war die Nacht für die Beamten noch nicht beendet. Gegen vier Uhr morgens wurden sie wieder von dem 47-jährigen Anwohner angerufen, da vor seinem Haus ein weiterer Polizeieinsatz im Gange war. Die Polizisten überprüften gerade einen 29-Jährigen mit blutender Hand, den sie in der Nähe eines Autos aufgefunden hatten, bei dem die Scheiben eingeschlagen waren. Die an der Scheibe gefundenen Blutspuren vervollständigten das Bild.

Der angetrunkene Mann beleidigte die Beamten, was den Augenzeugen geweckt hatte. Der Zeuge erkannte in dem lautstarken Mann den flüchtigen Verdächtigten mit Gipsarm wieder, der Stunden zuvor versucht hatte, in ein Haus einzubrechen. Auch der Mann aus Algerien wurde verhaftet und wegen seiner Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Einer der beiden Verdächtigen wurde bereits am Freitag dem Haftrichter vorgeführt.

________________________________________

+++ Sie wollen keine Nachrichten aus Oberhausen verpassen? Dann können Sie hier unseren abendlichen und kostenlosen Newsletter abonnieren! +++

+++ Sind Sie speziell an Corona-Nachrichten aus Oberhausen und der Region interessiert? Dann können Sie hier unseren morgendlichen und kostenlosen Newsletter abonnieren! +++

+++ Sie interessieren sich für Familien-Nachrichten aus dem Ruhrgebiet? Dann abonnieren Sie hier unseren Familien-Newsletter! +++

Täglich wissen, was in Oberhausen passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Oberhausen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Oberhausen