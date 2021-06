Wieder mehr Gäste bei Hochzeiten in Oberhausen erlaubt

Oberhausen. Ab sofort gelten neue Regelungen für standesamtliche Trauungen in Oberhausen. Die Zahl der erlaubten Gäste wird erhöht – trotzdem gelten Regeln.

Ab sofort sind wieder mehr Hochzeitsgäste bei den standesamtlichen Trauungen in Oberhausen zugelassen. Nun sind neben dem Brautpaar, den Trauzeugen und einem Fotografen weitere 12 Gäste in den Trauzimmern des Standesamtes Oberhausen im Schloss Oberhausen, in der Burg Vondern und im Technischen Rathaus zugelassen, teilte die Stadt am Donnerstag mit.

Bisher waren lediglich vier zusätzliche Gäste erlaubt, was viele Oberhausenerinnen und Oberhausener frustriert hatte. Vera Bruns hatte sich bei dieser Redaktion am Mittwoch gemeldet – zu diesem Zeitpunkt wusste sie noch nichts von der neuen Regelung und ärgerte sich über die geringe Gästezahl, die am Samstag bei der Hochzeit ihres Sohnes im Schloss Oberhausen teilnehmen könnte. Auch die Großeltern müssten trotz vollständiger Impfung und niedriger Inzidenzwerte draußen bleiben, kritisierte sie die Stadt. Diese Regelung des Standesamtes hatte in den letzten Wochen immer mehr für Unmut gesorgt.

Brautpaare werden vor der Trauung per Mail über die Regelungen informiert

Die Aussagen auf der Internetseite des Standesamtes sind vage gehalten. Auf Nachfrage erklärt die Stadt dazu: „Auf Grund der häufigen Änderungen in der Corona-Pandemie wurden die Informationen auf der Homepage allgemein gehalten. Dafür wird jedes Brautpaar im Vorfeld der Hochzeit per E-Mail über die aktuellen Einlasszahlen informiert.“ Nun die Erleichterung für die Brautpaare und ihre Familien. Die Stadt betont jedoch, dass weiterhin die Pflicht zur Händedesinfektion und zum Tragen eines medizinischen Mund-Nasenschutzes gilt. Lediglich das Brautpaar und die Standesbeamtin sind während der Trauung davon befreit, solange alle an ihrem Platz sitzen.

