Es ist nicht nur eine ehrenvolle Aufgabe, sondern auch ein wichtiges Amt, das den Oberbürgermeister und die Stadt-Beigeordneten entlasten soll: Drei ehrenamtlich arbeitende Bürgermeister fungieren als Stellvertreter des direkt von den Bürgern gewählten Stadtoberhaupts, repräsentieren Oberhausen in der Stadtgesellschaft und leiten sogar bei Abwesenheit des Oberbürgermeisters die Ratssitzung.

Doch Ehrenamt heißt bekanntlich nicht, dass damit kein Kostenaufwand für den Steuerzahler, also die Stadtkasse, verbunden wäre. Genauso wie die neben ihrem Hauptberuf im Rat als Bürgervertreter fungierenden Ratspolitiker eine Aufwandsentschädigung erhalten, so werden die drei Bürgermeister für ihre Arbeit entschädigt.

Gewählt werden sie vom Rat der Stadt, meist teilen sich die einflussreichsten Parteien im Rat die Positionen auf . Für die nächsten fünf Jahre wurden in der konstituierenden Oberhausener Ratssitzung mit großer Mehrheit Werner Nakot (CDU) zum ersten Bürgermeister gewählt, Manfred Flore (SPD) zum zweiten Bürgermeister und Andreas Blanke (Grüne) zum dritten . Eigentlich muss Oberhausen nach der Gemeindeordnung nur zwei Stellvertreter (§ 67 der NRW-Gemeindeordnung) wählen, darf sich aber auch für mehr Repräsentanten entscheiden – viele Großstädte machen dies, weil seit dem Wegfall der Doppelspitze in NRW in den 90er Jahren der Oberbürgermeister zwei Funktionen hat: Er leitet die gesamte Stadtverwaltung und ist zugleich oberster Repräsentant und Ansprechpartner für Bürger. Da tut Entlastung Not.

Jeder Bürgermeister kann auf Sekretärin und Büro zurückgreifen

Doch wie viel kosten diese ehrenamtlichen drei Bürgermeister die Stadt? Schließlich stehen jedem Bürgermeister neben der Aufwandsentschädigung Sekretärinnen und Fahrer zu – für die Abwicklung seiner Termine, seines Schriftwechsels, seiner Bürgergespräche, seiner Reden. Auf Basis der NRW-Entschädigungsverordnung erhält der erste Bürgermeister an Aufwandsausgleich monatlich 1557,30 Euro, der zweite und dritte Bürgermeister monatlich jeweils 778,65 Euro.

Außerdem bekommt jeder Bürgermeister pro Jahr von der Stadt Oberhausen Repräsentationsmittel in Höhe von 1030,00 Euro (für Glückwunschkarten, Präsente und ähnliches) – rechnerisch sind dies 86 Euro im Monat.

CDU stellt erstmals den ersten Bürgermeister Die Vorgänger der drei neuen Bürgermeister der Stadt Oberhausen waren Elia Albrecht-Mainz (erste Bürgermeisterin, SPD), Klaus-Dieter Broß (zweiter Bürgermeister, CDU) und Steffi Opitz (dritte Bürgermeisterin, Grüne). Opitz ist nun Vorsitzende der Grünen-Ratsfraktion, Albrecht-Mainz trat nicht mehr zur Ratswahl an – und Klaus-Dieter Broß verzichtete auf eine Wiederwahl. Die CDU hat bei der Kommunalwahl am 13. September 2020 erstmals seit den 50er Jahren mehr Stimmen geholt als die SPD . Sie stellt deshalb nun mit Werner Nakot den ersten Bürgermeister, die SPD nur den zweiten – obwohl beide Fraktionen im Rat die gleiche Zahl an Mandaten haben: 19. Den dritten Bürgermeister-Posten erhielten die Grünen.

Zudem hat jeder Bürgermeister einen Computer-Arbeitsplatz, dessen Kosten die Stadt mit 800 Euro monatlich beziffert. Die Personalkosten für die Sekretärinnen, die nicht ausschließlich den Bürgermeister-Büros zur Verfügung stehen, sondern in der Stadtkanzlei weitere Aufgaben wahrnehmen, kalkuliert die Stadt mit 9900 Euro monatlich.

So viel kostet der Fahrdienst für die drei Bürgermeister

Die Personalkosten für den Fahrdienst der Bürgermeister betragen derzeit 8900 Euro monatlich. Es stehen zwei Fahrer zur Verfügung, deren Tätigkeit sich im Wechsel auf den Fahrdienst der Bürgermeister sowie den Betrieb eines Blitzer-Fahrzeugs erstrecken – und die den Fahrer des Oberbürgermeisters vertreten.

In der Corona-Pandemie, in der die Repräsentationsaufgaben der Bürgermeister weitgehend reduziert wurden, hat die Stadtspitze nach Angaben der Stadtkanzlei Mitarbeiter des Bürgermeisterbüros zeitweise in andere Bereiche abgeordnet (Pressestelle, Kommunaler Ordnungsdienst).

Insgesamt beträgt der finanzielle Aufwand für die Arbeit aller drei Bürgermeister – grob betrachtet und addiert – also monatlich gut 22.000 Euro. Im Jahr sind das immerhin über 270.000 Euro, davon gut 37.370 Euro an Aufwandsentschädigung für die jährliche Arbeit. Zum Vergleich: Der gesamte Haushalt der Stadt Oberhausen beträgt jährlich rund 890 Millionen Euro an Ausgaben.