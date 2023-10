Sich tätowieren lassen und gleichzeitig etwas Gutes tun: In Oberhausen ist das am Samstag, 14. Oktober 2023 möglich. (Symbolbild)

Charity-Aktion Wie Tattoos aus Oberhausen Hunden in Bosnien helfen

Oberhausen. Die Organisation „Save the Dogs“ rettet Straßenhunde in Bosnien. Wer sich in Oberhausen tätowieren lässt, kann das Projekt damit unterstützen.

Sich tätowieren lassen und gleichzeitig etwas Gutes tun: In Oberhausen ist das am Samstag, 14. Oktober 2023, im Studio „What’s Ink Tattoo“ möglich. Die Einnahmen werden gespendet und kommen Straßenhunden in Bosnien zugute.

2019 hat Bruno Jelovic die Organisation „Save the Dogs“ gegründet. Das Elend der Straßenhunde in Bosnien konnte er nicht länger ertragen, berichtet er auf der Internetseite von „Save the Dogs“. Mithilfe von Spenden kaufte er ein Stück Land mit zehn Hektar Platz, damit die Hunde toben können. Derzeit leben dort zwischen 200 und 300 Tiere. Sie erhalten ein Zuhause, bekommen Futter und werden medizinisch versorgt. „Wir wollten ihnen ein würdiges Leben erschaffen, mit viel Liebe und Zuneigung von unserem Team. Ein Leben in Sicherheit.“

Tattoo-Artists spenden ihr Honorar für Straßenhunde in Bosnien

Die zweite Ranch ist bereits im Aufbau. Auf 30 Hektar sollen 400 bis 500 Hunde ein zweites Leben geschenkt bekommen, die derzeit noch in einem städtischen Asyl in Bosnien untergebracht sind. Diese Asyle sind nicht zu vergleichen mit Tierheimen in Deutschland, erklärt der Oberhausener Podcaster und Influencer Florian Buchholz, der die Charity-Aktion im Tattoostudio organisiert hat. „Die Hunde werden den Winter da nicht überleben.“

Bruno Jelovic setzt sich seit vielen Jahren für Straßenhunde in Bosnien ein. Mithilfe von Spenden hat er für Hunderte Tiere ein neues Zuhause geschaffen. Foto: Bruno Jelovic / Save the Dogs BIH

Um die Tiere retten zu können – sie müssen tierärztlich behandelt werden, brauchen Impfungen und müssen von Parasiten befreit werden – sammelt „Save the Dogs“ Spenden. Mit dem Geld soll auch die Ranch ausgebaut werden. Darum verzichten alle Tattoo-Artists, die am Samstag, 14. Oktober 2023, bei „What’s Ink“ ihre Werke unter die Haut der Besucherinnen und Besucher stechen, auf ihr Honorar. Die Einnahmen fließen komplett in das Projekt.

Neben Walk-in-Tattoos und Piercings können sich die Gäste des Charity-Events auf eine Tombola freuen, Food-Trucks und Getränke, Kinderschminken und eine Hüpfburg. Los geht es um 12 Uhr, das Ende ist offen. Die Adresse: Zum Eisenhammer 7a in Oberhausen.

Mehr Infos zum Projekt „Save the Dogs“ gibt es bei Instagram und auf der Internetseite https://savethedogsbih.ch/

